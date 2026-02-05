Kantklipper LTR 18-25 Battery Set
Den batteridrevne gresstrimmeren LTR 18-25 Battery leveres som et sett, med batteri og batterilader. Ultralett, ergonomisk grep og enkel å betjene.
Den snodde kuttetråden til den batteridrevne gresstrimmeren LTR 18-25 Battery sikrer høyeste presisjon ved trimming av gress. En pålitelig og stillegående enhet som enkelt kommer til i hver krik og krok av hagen. Den sørger for rene og rette kanter langs gangveier og uteplasser takket være kantklippefunksjonen. Den automatiske trådjusteringen sikrer også at tråden alltid har perfekt lengde. Den lette konstruksjonen og tohåndsgrepet gjør den svært ergonomisk å holde og bruke. Ett batteri og en batterilader inngår i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Effektivt klippesystemKuttefunksjonen gjør det lett å arbeide i hjørner og trange steder i hagen.
KantklippingRoterende trimmerhode for ryddige plenkanter langs terrasse og stier.
Lett vektMaskinens lave vekt gjør det enkelt å trimme plenen.
Ergonomisk design på håndtak
- Komfortabel arbeidsstilling som også er god for ryggen takket være tohåndgreps-designen.
Praktisk beskyttelsesdeksel
- Dekselet beskytter brukeren mot flygende gress mens man trimmer.
- Tilleggsstøttene gjør det enkelt å sette trimmeren til side når du tar en pause fra jobben.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Optimal bruk av trimmerblader
- Ideell for spesielt arbeidsintensive jobber, for eksempel luking.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skjærediameter (cm)
|25
|Trimmer
|Spole
|Gjengeforlengelse
|automatisk
|Trimmerlinjeometri
|Vridd
|Diameter trimmersnor (mm)
|1,6
|Fartsregulering
|nei
|Hastighet (rpm)
|9500
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Performanceingcharge *g (m)
|maks. 300 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 30 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|300
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* plenkant
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
Utstyr
- Coil
- Ekstra håndtak
- Roterende hode
