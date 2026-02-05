Kantklipper LTR 18-25 Battery Set

Den batteridrevne gresstrimmeren LTR 18-25 Battery leveres som et sett, med batteri og batterilader. Ultralett, ergonomisk grep og enkel å betjene.

Den snodde kuttetråden til den batteridrevne gresstrimmeren LTR 18-25 Battery sikrer høyeste presisjon ved trimming av gress. En pålitelig og stillegående enhet som enkelt kommer til i hver krik og krok av hagen. Den sørger for rene og rette kanter langs gangveier og uteplasser takket være kantklippefunksjonen. Den automatiske trådjusteringen sikrer også at tråden alltid har perfekt lengde. Den lette konstruksjonen og tohåndsgrepet gjør den svært ergonomisk å holde og bruke. Ett batteri og en batterilader inngår i leveringsomfanget.

Egenskaper og fordeler
Effektivt klippesystem
Effektivt klippesystem
Kuttefunksjonen gjør det lett å arbeide i hjørner og trange steder i hagen.
Kantklipping
Kantklipping
Roterende trimmerhode for ryddige plenkanter langs terrasse og stier.
Lett vekt
Lett vekt
Maskinens lave vekt gjør det enkelt å trimme plenen.
Ergonomisk design på håndtak
  • Komfortabel arbeidsstilling som også er god for ryggen takket være tohåndgreps-designen.
Praktisk beskyttelsesdeksel
  • Dekselet beskytter brukeren mot flygende gress mens man trimmer.
  • Tilleggsstøttene gjør det enkelt å sette trimmeren til side når du tar en pause fra jobben.
18 V Kärcher Battery Power plattform
  • LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
  • Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Optimal bruk av trimmerblader
  • Ideell for spesielt arbeidsintensive jobber, for eksempel luking.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Skjærediameter (cm) 25
Trimmer Spole
Gjengeforlengelse automatisk
Trimmerlinjeometri Vridd
Diameter trimmersnor (mm) 1,6
Fartsregulering nei
Hastighet (rpm) 9500
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Performanceingcharge *g (m) maks. 300 (2,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 30 (2,5 Ah)
Ladetid med standard lader (min) 300
Ladestrøm (A) 0,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 1,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,2
Mål (L x B x H) (mm) 1184 x 296 x 386

* plenkant

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)

Utstyr

  • Coil
  • Ekstra håndtak
  • Roterende hode
Videoer

Bruksområder
  • Plen
Tilbehør
