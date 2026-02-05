Kantklipper LTR 18-30 Battery Set
Allrounderen for rette plenkanter, ergonomisk arbeid og enkel tilkomst i hjørner: det batteridrevne gresstrimmersettet LTR 18-30 Battery. Inkl. batteri og hurtiglader.
Det batteridrevne gresstrimmersettet LTR 18-30 Battery er en ekte allrounder. Snodd kuttetråd gjør at trimmeren kutter presist, samtidig som den gjør enkelt å arbeide i hjørner og på trange steder i hagen. Tråden har alltid perfekt lengde takket være den automatiske trådjusteringen. Kantklippefunksjonen sørger for at trimmeren gir rene og rette kanter langs gangveier og uteplasser. Vippevinkelen er også enkel å justere når du skal trimme gress under lave hindringer. Den nedfellbare plantebeskyttelsen hindrer at blomster og trær i nærheten blir skadet uforvarende. Både teleskophåndtaket og det høydejusterbare tohåndsgrepet sikrer en ergonomisk oppreist arbeidsstilling. Ett batteri og hurtiglader inngår i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Effektivt klippesystemKuttefunksjonen gjør det lett å arbeide i hjørner og trange steder i hagen.
KantklippingRoterende trimmerhode for ryddige plenkanter langs terrasse og stier.
Justerbart trimmerhodeErgonomisk beskjæringsløsning, selv under lave hindringer som hagebenker.
Nedfellbart plantevern
- Beskytter planter mot skader når du trimmer langs blomsterbed og i nærheten av trær.
Teleskophåndtak
- Tilpasser seg etter høyden til den enkelte bruker. For en oppreist arbeidsstilling som forhindrer ryggsmerter og personskader.
Ergonomisk design på håndtak
- Gummihåndtak for et sikkert grep og ekstra komfort.
- Høydejusterbart tohåndsgrep. For en ergonomisk arbeidsstilling.
Praktisk beskyttelsesdeksel
- Dekselet beskytter brukeren mot flygende gress mens man trimmer.
- Tilleggsstøttene gjør det enkelt å sette trimmeren til side når du tar en pause fra jobben.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Optimal bruk av trimmerblader
- Ideell for spesielt arbeidsintensive jobber, for eksempel luking.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skjærediameter (cm)
|30
|Trimmer
|Spole
|Gjengeforlengelse
|automatisk
|Trimmerlinjeometri
|Vridd
|Diameter trimmersnor (mm)
|1,6
|Fartsregulering
|nei
|Hastighet (rpm)
|7800
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Performanceingcharge *g (m)
|maks. 350 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 30 (2,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* plenkant
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
Utstyr
- Coil
- Plantebeskytter
- Tilt
- Ekstra håndtak
- Roterende hode
Videoer
Bruksområder
- Plen
Tilbehør
