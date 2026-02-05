Kantklipper LTR 18-30 Battery Set

Allrounderen for rette plenkanter, ergonomisk arbeid og enkel tilkomst i hjørner: det batteridrevne gresstrimmersettet LTR 18-30 Battery. Inkl. batteri og hurtiglader.

Det batteridrevne gresstrimmersettet LTR 18-30 Battery er en ekte allrounder. Snodd kuttetråd gjør at trimmeren kutter presist, samtidig som den gjør enkelt å arbeide i hjørner og på trange steder i hagen. Tråden har alltid perfekt lengde takket være den automatiske trådjusteringen. Kantklippefunksjonen sørger for at trimmeren gir rene og rette kanter langs gangveier og uteplasser. Vippevinkelen er også enkel å justere når du skal trimme gress under lave hindringer. Den nedfellbare plantebeskyttelsen hindrer at blomster og trær i nærheten blir skadet uforvarende. Både teleskophåndtaket og det høydejusterbare tohåndsgrepet sikrer en ergonomisk oppreist arbeidsstilling. Ett batteri og hurtiglader inngår i leveringsomfanget.

Egenskaper og fordeler
Kantklipper LTR 18-30 Battery Set: Effektivt klippesystem
Effektivt klippesystem
Kuttefunksjonen gjør det lett å arbeide i hjørner og trange steder i hagen.
Kantklipper LTR 18-30 Battery Set: Kantklipping
Kantklipping
Roterende trimmerhode for ryddige plenkanter langs terrasse og stier.
Kantklipper LTR 18-30 Battery Set: Justerbart trimmerhode
Justerbart trimmerhode
Ergonomisk beskjæringsløsning, selv under lave hindringer som hagebenker.
Nedfellbart plantevern
  • Beskytter planter mot skader når du trimmer langs blomsterbed og i nærheten av trær.
Teleskophåndtak
  • Tilpasser seg etter høyden til den enkelte bruker. For en oppreist arbeidsstilling som forhindrer ryggsmerter og personskader.
Ergonomisk design på håndtak
  • Gummihåndtak for et sikkert grep og ekstra komfort.
  • Høydejusterbart tohåndsgrep. For en ergonomisk arbeidsstilling.
Praktisk beskyttelsesdeksel
  • Dekselet beskytter brukeren mot flygende gress mens man trimmer.
  • Tilleggsstøttene gjør det enkelt å sette trimmeren til side når du tar en pause fra jobben.
18 V Kärcher Battery Power plattform
  • LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
  • Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Optimal bruk av trimmerblader
  • Ideell for spesielt arbeidsintensive jobber, for eksempel luking.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Skjærediameter (cm) 30
Trimmer Spole
Gjengeforlengelse automatisk
Trimmerlinjeometri Vridd
Diameter trimmersnor (mm) 1,6
Fartsregulering nei
Hastighet (rpm) 7800
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Performanceingcharge *g (m) maks. 350 (2,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 30 (2,5 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 44 / 83
Ladestrøm (A) 2,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 2,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,4
Mål (L x B x H) (mm) 1325 x 312 x 315

* plenkant

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)

Utstyr

  • Coil
  • Plantebeskytter
  • Tilt
  • Ekstra håndtak
  • Roterende hode
Videoer

Bruksområder
  • Plen
Tilbehør
