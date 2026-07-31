Kantklipper LTR 36-33 Battery
Gress og gjenstridig ugress har ingen sjanse mot kraften fra den kontinuerlig justerbare gresstrimmeren LTR 36-33 Battery.
Det batteridrevne gresstrimmersettet LTR 36-33 Battery er en skikkelig kraftpakke. Trimmeren kutter presist takket være den snodde kuttetråden. Og den automatiske trådjusteringen sikrer dessuten at tråden alltid har perfekt lengde. Den kontinuerlig variable reguleringen av trimmerens effekt innebærer at brukeren kan justere enheten for enhver jobb. Diameteren på kuttesirkelen kan også justeres for å få enda mer presise resultater i hjørner og på trange steder. Det myke tohåndsgrepet og skulderremmen skåner brukerens rygg og energiforbruk – slik at arbeidet blir mer komfortabelt. Den nedfellbare plantebeskyttelsen hindrer at blomster og trær i nærheten blir skadet uforvarende.
Egenskaper og fordeler
Effektivt klippesystemKuttefunksjonen gjør det lett å arbeide i hjørner og trange steder i hagen.
Kontinuerlig variabel hastighetsjusteringPasser alle type jobber
Praktisk plantevernBeskytter planter mot skader når du trimmer langs blomsterbed og i nærheten av trær.
Justerbar kuttediameter
- Skjærediameteren kan justeres til tre forskjellige størrelser. Ideell for hjørner og trange mellomrom.
Ergonomisk design
- Det myke tohåndsgrepet gjør trimmeren behagelig å holde, selv i lengre arbeidsperioder.
- Med en praktisk skulderstropp for komfortabelt, energieffektivt arbeid.
Avtagbart skaft
- Enkel å oppbevare og transportere takket være plassbesparende design.
36 V Battery Power batteriplattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 36 V Battery Power-plattformenheter fra Kärcher.
Optimal bruk av trimmerblader
- Ideell for spesielt arbeidsintensive jobber, for eksempel luking.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Skjærediameter (cm)
|28 - 33
|Trimmer
|Spole
|Gjengeforlengelse
|automatisk
|Trimmerlinjeometri
|Vridd
|Diameter trimmersnor (mm)
|2
|Fartsregulering
|ja
|Hastighet (rpm)
|7000
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Ytelse per batterilading¹⁾ (m)
|maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1485 x 348 x 347
¹⁾ Plenkant
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Skulderstropp
Utstyr
- Coil
- Plantebeskytter
- Ekstra håndtak
Videoer
Bruksområder
- Plen
Tilbehør
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