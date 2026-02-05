Løvblåser LBL 2 Battery Set

Den kraftige trådløse 18 V løvblåseren Kärcher Battery Power leveres i et sett med batteri og batterilader. Den oppnår en maksimal lufthastighet på 210 km/t, samtidig som den er i perfekt balanse og har et ergonomisk grep.

Det 18 V trådløse løvblåsersettet fra Kärcher leverer kraftig ytelse for alt arbeid med løv. Løvblåseren oppnår en maksimal lufthastighet på 210 km/t samtidig som den er i perfekt balanse og har et ergonomisk grep. Løvblåseren har et avtakbart flatt munnstykke med skrapekant som gjør det mulig å løsne og flytt løv på en målrettet måte. Et utskiftbart 18 V Kärcher Battery Power batteri og batterilader inngår i leveringsomfanget.

Egenskaper og fordeler
Løvblåser LBL 2 Battery Set: Blåserør
Blåserør
Kraftig fjerning av blader og løs skitt rundt hjemmet og i garasjen.
Løvblåser LBL 2 Battery Set: Avtakbart flatt munnstykke
Avtakbart flatt munnstykke
Løvblåser LBL 2 Battery Set: Integrert skrapekant
Integrert skrapekant
Våte blader og komprimert skitt kan løsnes ved hjelp av skrapekanten.
Ergonomisk utforming
  • Perfekt balansert for enkel rengjøring.
Bayonettkobling
  • Blåserøret kan enkelt fjernes, slik at enheten tar mindre plass når den er lagret.
18 V Kärcher Battery Power plattform
  • Langvarig og kraftig med litium-ion celler
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
  • LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Lufthastighet (km/t) maks. 210
Luftgjennomstrømning (m³/t) 220
Fartsregulering nei
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Ytelse per batterilading (m²) maks. 400 (2,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 22 (2,5 Ah)
Ladetid med standard lader (min) 300
Ladestrøm (A) 0,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 2
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,9
Mål (L x B x H) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
  • Blåserør
Bruksområder
  • Fjerner løv
  • Fjerner avkapp etter trimming av busker og hekker
  • Ganger rundt huset
  • Områder rundt hjem og hage
Tilbehør
