Løvblåser LBL 2 Battery Set
Den kraftige trådløse 18 V løvblåseren Kärcher Battery Power leveres i et sett med batteri og batterilader. Den oppnår en maksimal lufthastighet på 210 km/t, samtidig som den er i perfekt balanse og har et ergonomisk grep.
Det 18 V trådløse løvblåsersettet fra Kärcher leverer kraftig ytelse for alt arbeid med løv. Løvblåseren oppnår en maksimal lufthastighet på 210 km/t samtidig som den er i perfekt balanse og har et ergonomisk grep. Løvblåseren har et avtakbart flatt munnstykke med skrapekant som gjør det mulig å løsne og flytt løv på en målrettet måte. Et utskiftbart 18 V Kärcher Battery Power batteri og batterilader inngår i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
BlåserørKraftig fjerning av blader og løs skitt rundt hjemmet og i garasjen.
Avtakbart flatt munnstykke
Integrert skrapekantVåte blader og komprimert skitt kan løsnes ved hjelp av skrapekanten.
Ergonomisk utforming
- Perfekt balansert for enkel rengjøring.
Bayonettkobling
- Blåserøret kan enkelt fjernes, slik at enheten tar mindre plass når den er lagret.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Langvarig og kraftig med litium-ion celler
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Lufthastighet (km/t)
|maks. 210
|Luftgjennomstrømning (m³/t)
|220
|Fartsregulering
|nei
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Ytelse per batterilading (m²)
|maks. 400 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 22 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|300
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
- Blåserør
Videoer
Bruksområder
- Fjerner løv
- Fjerner avkapp etter trimming av busker og hekker
- Ganger rundt huset
- Områder rundt hjem og hage
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.