Løvblåser LBL 4 Battery Set
Oppnår en maksimal lufthastighet på 250 km/t: den kraftige 36 V trådløse løvblåseren fra Kärcher, komplett med totrinns effektregulering. Leveres som et sett med batteri og hurtiglader.
Den kraftige trådløse løvblåseren fra Kärcher med 36 V li-ionbatteri leveres komplett med totrinns effektregulering og oppnår en maksimal lufthastighet på 250 km/t. Enheten er ergonomisk å holde i og velbalansert. Takket være det avtakbare flate munnstykket
Egenskaper og fordeler
BlåserørKraftig fjerning av blader og løs skitt rundt hjemmet og i garasjen.
Avtakbart flatt munnstykke
To-trinns effektjusteringMaksimal effekt eller maksimal driftstid: kan tilpasses individuelle behov.
Integrert skrapekant
- Våte blader og komprimert skitt kan løsnes ved hjelp av skrapekanten.
Ergonomisk utforming
- Perfekt balansert for enkel rengjøring.
Bayonettkobling
- Blåserøret kan enkelt fjernes, slik at enheten tar mindre plass når den er lagret.
36 V Battery Power batteriplattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Langvarig og kraftig med litium-ion celler
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 36 V Battery Power-plattformenheter fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Lufthastighet (km/t)
|maks. 250
|Luftgjennomstrømning (m³/t)
|330
|Fartsregulering
|ja
|Hastighetsnivåer
|2
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Ytelse per batterilading (m²)
|maks. 550 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 15 (2,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|48 / 78
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 36 V / 2.5 Ah Batteri (1 stk.)
- Batterilader: 36 V Battery Power hurtiglader (1 stk.)
- Blåserør
Videoer
Bruksområder
- Fjerner løv
- Fjerner avkapp etter trimming av busker og hekker
- Ganger rundt huset
- Områder rundt hjem og hage
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.