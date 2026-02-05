Løvblåser LBL 4 Battery Set

Oppnår en maksimal lufthastighet på 250 km/t: den kraftige 36 V trådløse løvblåseren fra Kärcher, komplett med totrinns effektregulering. Leveres som et sett med batteri og hurtiglader.

Den kraftige trådløse løvblåseren fra Kärcher med 36 V li-ionbatteri leveres komplett med totrinns effektregulering og oppnår en maksimal lufthastighet på 250 km/t. Enheten er ergonomisk å holde i og velbalansert. Takket være det avtakbare flate munnstykket

Egenskaper og fordeler
Løvblåser LBL 4 Battery Set: Blåserør
Blåserør
Kraftig fjerning av blader og løs skitt rundt hjemmet og i garasjen.
Løvblåser LBL 4 Battery Set: Avtakbart flatt munnstykke
Avtakbart flatt munnstykke
Løvblåser LBL 4 Battery Set: To-trinns effektjustering
To-trinns effektjustering
Maksimal effekt eller maksimal driftstid: kan tilpasses individuelle behov.
Integrert skrapekant
  • Våte blader og komprimert skitt kan løsnes ved hjelp av skrapekanten.
Ergonomisk utforming
  • Perfekt balansert for enkel rengjøring.
Bayonettkobling
  • Blåserøret kan enkelt fjernes, slik at enheten tar mindre plass når den er lagret.
36 V Battery Power batteriplattform
  • LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
  • Langvarig og kraftig med litium-ion celler
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 36 V Battery Power-plattformenheter fra Kärcher.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Lufthastighet (km/t) maks. 250
Luftgjennomstrømning (m³/t) 330
Fartsregulering ja
Hastighetsnivåer 2
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 36
Kapasitet (Ah) 2,5
Ytelse per batterilading (m²) maks. 550 (2,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 15 (2,5 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 48 / 78
Ladestrøm (A) 2,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 2,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,9
Mål (L x B x H) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 36 V / 2.5 Ah Batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 36 V Battery Power hurtiglader (1 stk.)
  • Blåserør
Løvblåser LBL 4 Battery Set

Videoer

Bruksområder
  • Fjerner løv
  • Fjerner avkapp etter trimming av busker og hekker
  • Ganger rundt huset
  • Områder rundt hjem og hage
Tilbehør
