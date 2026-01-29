Løvblåser/suger BLV 18-200 Battery
Suging, blåsing og oppkutting – løvblåseren/-sugeren BLV 18-200 Battery kan ta seg av alt dette, noe som gjør den uunnværlig for en ryddig hage. Ikke minst når Turbo Boost kobles inn.
Det er ikke bare om høsten at blader faller ned. Om våren og sommeren blomstrer frukttrær, og blader fra avblomstrede blomster og annet vissent grønt faller ned på plener, gangveier og uteplasser. Det finnes en enhet som gjør mange arbeidsoppgaver mindre anstrengende: løvblåseren/-sugeren BLV 18-200 Battery. Den hendige enheten med tohåndsgrep for optimal vektfordeling samler opp selv våte blader fra vanskelig tilgjengelige hjørner. Den funksjonelle 3-i-1-enheten med stor oppsamlingssekk betjenes ved hjelp av en velgerhendel, som også gjør det mulig å bruke suge- og blåsefunksjonene samtidig. Med variabel hastighetsregulering kan ideell lufthastighet tilpasses nødvendig rengjøringseffekt, fra en svak bris til den midlertidige Turbo Boost-effekten. For at det ikke skal være slitsomt å håndtere enheten over lengre tid uten stopp, er det montert avtakbare styrehjul som gjør arbeidet mer effektivt og enklere i tillegg til at man har fokusert på ergonomi og vekt. Batteriet inngår ikke i pakken.
Egenskaper og fordeler
Turbo BoostGir en midlertidig kraftøkning for støvsuging og blåsefunksjon.
HastighetsreguleringGjør det mulig å kontinuerlig tilpasse hastigheten avhengig av oppgaven.
Spak for innstilling av funksjoneneKontinuerlig justering mellom støvsuging og blåsing, også med muligheten for en kombinert funksjon.
Tohåndsgrep
- Sikrer en ideell vektfordeling og enkel håndtering.
45 l sekk
- Garanterer uavbrutt arbeid i lengre perioder.
Børsteløs motor
- For lengre kjøretid og forbedret levetid for enheten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Drift
|Børsteløs motor
|Fartsregulering
|ja
|catch bag volume (l)
|45
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1243 x 171 x 376
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Skulderstropp
Bruksområder
- Fjerner løv
- Fjerner avkapp etter trimming av busker og hekker
- Ganger rundt huset
- Områder rundt hjem og hage
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.