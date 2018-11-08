vinterlagring av høytrykkspylere

Første steg før vinterlagring er å tømme maskinen for vann. Den enkleste måten å gjøre dette på er å fjerne vannslangen fra spyleren, og starte maskinen i rundt et halvt minutt. Husk å klemme inn pistolgrepet for å slippe trykket.

Lagrer du maskinen din utendørs eller glemmer å ta den inn, vil vannet i maskinen din fryse og ekspandere, og maskinen kan bli ødelagt. For å unngå dette må du ta inn maskinen din i god tid før kulda setter inn - så kan du ha din Kärcher høytrykkspyler i mange år. Den bør oppbevares innendørs i et isolert rom.