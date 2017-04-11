hvordan koble opp høytrykkspistolen?
Før første oppstart må høytrykkspistolen kobles sammen med høytrykkspyleren. Dette gjelder kun Full Control Plus modeller.
Slik gjør du:
1. Start med å sette støpselet i stikkontakten.
2. Fest multijet til pistolen. Gul stripe i flukt fra pistol til multijet.
3. Ta frem høytrykkspistolen, og hold + og - knappene inne samtidig helt til symbolet for signalstyrke blinker komplett.
4. Hvis sammenkoblingen ble vellykket, vises nå alle seks trykktrinn i displayet.
5. Gjenta prosessen fra start om tilkoblingen ikke er vellykket.