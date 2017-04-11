hvordan koble opp høytrykkspistolen?

Slik gjør du:

1. Start med å sette støpselet i stikkontakten.

2. Fest multijet til pistolen. Gul stripe i flukt fra pistol til multijet.

3. Ta frem høytrykkspistolen, og hold + og - knappene inne samtidig helt til symbolet for signalstyrke blinker komplett.

4. Hvis sammenkoblingen ble vellykket, vises nå alle seks trykktrinn i displayet.

5. Gjenta prosessen fra start om tilkoblingen ikke er vellykket.