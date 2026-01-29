Luftrenser AF 20
Rask luftrensing i rom på opptil 20 m²* – den kompakte luftrenseren, AF 20, med H13-filtrering og aktivt karbon, fjerner patogener, fint støv, allergener og lukt på en pålitelig måte.
AF 20-luftrenseren renser inneluft for allergener, forurensninger og patogener ved hjelp av et flerlagsfiltersystem. Enheten renser luften i små rom, barnerom og individuelle arbeidsområder. Luftrenseren har aktivt karbon og en skjerm for visning av drifstparametere. Her vises luftkvaliteten i PM2,5-partikler i µg/m³, luftkvaliteten i fargekoder, temperaturen og den relative fuktigheten. Luftrenseren er dessuten et utmerket valg på grunn av funksjoner som tidtaker, barnesikring, nattmodus og ultrastille drift. I tillegg har den en filtereffektivitet på 99,95 % for partikler på 0,3 µm, og lasersensor av høy kvalitet for automatisk drift. I automatisk drift tilpasses ytelsesnivået selvstending til mengden luftforurensning. Luftrenseren har også en filterlevetid på rundt ett år, med dette er avhengig av luftforurensningen og bruksintensiteten.
Egenskaper og fordeler
Høy beskyttelse 13-filterFor å binde lukt og damp med kjemikalier.
Dobbelt luftinntakssystemHøy luftgjennomstrømning garanteres takket være luftinntak på begge sider.
SkjermVising av luftkvalitet i μg/mᵌ i tillegg til filter- og enhetsstatus.
Stille drift
- Jevntgående motorer og vifter, og stille luftkanaler.
Automatisk modus
- Sensoren styrer den automatiske modusen og tilpasser ytelsen til luftkvaliteten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tilkoblingsbelastning (W)
|24
|Egnet romstørrelse (m²)
|opptil 40
|Luftgjennomstrømning (m³/t)
|opptil 220
|Filtereffektivitet i henhold til partikkelstørrelse (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Strøminnstillinger
|3
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 220 x 346
* Anbefalt romstørrelse er basert på en takhøyde på tre meter og luftutskifting tre ganger per time, for drift ved høyeste ytelsesnivå.
Utstyr
- Dobbelt filtersystem
- Indikator for filterskifte
- Visning av luftkvalitet
- Betjening av enheten med berøringsfunksjon
- Automatisk modus
- Nattmodus
- Låsefunksjon
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram)
Videoer
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.