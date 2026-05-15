Luftrenser AF 50 Signature Line
AF 50 Signature Line luftrenser med lasersensorteknologi, automodus, display, HEPA-filter, aktivt karbonfilter. fjerner patogener, støv, allergener og lukt i rom fra 50 m² ¹⁾ til 100 m².
Bare våre mest innovative produkter med den høyeste ytelsen bærer signaturen til selskapets grunnlegger, teknologipioneren Alfred Kärcher. Dette gjør den nye AF 50 Signature Line umiddelbart gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori. Hvis du noen gang har lurt på hvor viktig luften du puster inn er, trenger du bare å holde pusten i noen sekunder, så forstår du det. Heldigvis er det bare det stilige designet til vår kraftigste luftrenser, AF 50 Signature Line, som vil ta pusten fra deg. Med sitt svært effektive HEPA-filter med aktivt karbon filtrerer den effektivt ut fintkornet støv, allergener, patogener og til og med lukt og kjemiske gasser fra luften du puster inn. Takket være den automatiske smartmodusen justerer den kontinuerlig etter luftkvaliteten og etterlater ingenting annet enn ren luft – og en ekte wow-faktor.
Egenskaper og fordeler
Signature Line-fordeler
Høy beskyttelse 13-filter
Fargeskjerm
Dobbelt luftinntakssystem
4 roterende valser
Stille drift
Automatisk modus
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Tilkoblingsbelastning (W)
|50
|Egnet romstørrelse (m²)
|opptil 100
|Luftgjennomstrømning (m³/t)
|maks. 520
|Filtereffektivitet i henhold til partikkelstørrelse (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Strøminnstillinger
|5
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Anbefalt romstørrelse basert på en takhøyde på 3 m og luftutskiftning tre ganger i timen for drift på høyeste effektnivå.
Utstyr
- Dobbelt filtersystem
- Indikator for filterskifte
- Visning av luftkvalitet
- Temperaturvisning
- Visning av relativ luftfuktighet
- Betjening av enheten med berøringsfunksjon
- Automatisk modus
- Nattmodus
- Låsefunksjon
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram)
