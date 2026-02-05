Enten det er blomsterstøv om våren, sand om sommeren, løv om høsten eller grus om vinteren: Den effektive og ergonomiske feiemaskinen S 4 Twin sørger for blendende utseende rundt huset på rekordtid. Med den kraftige valsebørsten, sidebørsten og en feiebredde på totalt 510 mm feier den uanstrengt områder på opptil 1800 m² i timen. Maskinen transporterer avfallet direkte ned i den 20 liter store avfallsbeholderen. De lange bustene på sidebørsten sørger for grundig renhold helt ut til kanten. Det trinnløst justerbare skyvehåndtaket kan tilpasses optimalt til brukerens høyde med bajonettbeslagene. Feiemaskinen kan enkelt klappes sammen etter behov uten å måtte bøye seg takket være en fotplate på rammen og bæres av håndtaket - for plassbesparende oppbevaring. Det verktøyfrie sidebørstefestet er unikt. Feiemaskinen er klar til bruk på kort tid. Avfallsbeholderen kan enkelt tas av og trygt settes ned og tømmes uten kontakt med smuss.