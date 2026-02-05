Enten det er vår, sommer, høst eller vinter - feiemaskinen S 6 er egnet for oppsamling av støv og blader året rundt.. Den er effektiv: Takket være den kraftige valsebørsten, sidebørsten og en feiebredde på totalt 670 mm feier den uanstrengt områder på opptil 2500 m² på en time. Den er ergonomisk: Skyvehåndtaket kan stilles inn i 2 posisjoner uten å måtte bøye seg og kan tilpasses optimalt til den respektive brukerens høyde. Og den er ren: Avfallet havner direkte i avfallsbeholderen på 38 liter, slik at man ikke får skitne hender ved tømming. Et annet høydepunkt er den ekstra høydejusteringen av sidebørsten, som muliggjør en tilpasning av kontakttrykket til avfallet - og dermed optimale feieresultater. S 6 kan også klappes helt sammen takket være en fotplate på rammen og lagres på en plassbesparende måte. Feiemaskinen er klar til bruk på kort tid takket være det verktøyfrie sidebørstefestet.