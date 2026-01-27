Manuell feiemaskin S 6 Twin
Ideell for helårsbruk på større og bredere områder og grundig renhold helt ut til kanten: S 6 Twin feiemaskin med 2 sidebørster, 38 l avfallsbeholder og en feiebredde på 860 mm.
Enten det er vår, sommer, høst eller vinter - feiemaskinen S 6 Twin er egnet for rengjøring året rundt på områdene rundt huset. Den er effektiv: Takket være den kraftige valsebørsten, de 2 sidebørstene og en feiebredde på totalt 860 mm, feier den uanstrengt områder på opptil 3000 m² på en time. Den er ergonomisk: Skyvehåndtaket kan stilles inn i 2 posisjoner uten å måtte bøye seg og kan tilpasses optimalt til høyden til brukeren. Og den er ren: Avfallet havner direkte i avfallsbeholderen på 38 liter, slik at man ikke får skitne hender ved tømming. Et annet høydepunkt er den ekstra høydejusteringen av sidebørsten, som muliggjør en tilpasning av kontakttrykket til avfallet - og dermed optimale feieresultater. S 6 Twin kan også klappes helt sammen takket være en fotplate på rammen og lagres på en plassbesparende måte. Feiemaskinen er klar til bruk på kort tid takket være det verktøyfrie sidebørstefestet.
Egenskaper og fordeler
Praktisk hette til sidebørsteVerktøyfri montering av sidebørster for rask oppstart og bruk
Komfortabel fotplateKan felles helt sammen uten bøying – for plassbesparende oppbevaring
Stor avfallsbeholderHyppig tømming av avfallsbeholder er ikke nødvendig
Enkel fjerning av avfallsbeholder
- Enkel tømming av avfallsbeholder
Frittstående smuss- og avfallsbeholder.
- Tømming uten kontakt med smuss
Stor feiebredde
- Høy rengjøringsytelse
Feiing helt inntil kanten
- Grundig feiing av hjørner, kanter og sprekker
2-trinns høydejusterbart skyvehåndtak
- Ryggvennlig feiing takket være individuell høydejustering
Praktisk bærehåndtak
- Feiemaskinen er enkel å bære og oppbevare takket være bærehåndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde med sidebørste (mm)
|860
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|3000
|Deksel / ramme
|Plast/Plast
|Avfallsbeholder (l)
|38
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14,8
|Vekt, klar til bruk (kg)
|14,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|17,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|926 x 872 x 1032
Scope of supply
- Sidebørste: 2 Stk
Utstyr
- Ergonomisk skyvehåndtak
- 2-trinns høydejusterbart skyvehåndtak
- Oppbevaringsposisjon
- Fotplate for plassbesparende lagring
- Trinnløst justerbar sidebørste
- Verktøyfri montering av sidebørste
- Frittstående smuss- og avfallsbeholder.
Bruksområder
- Områder rundt hjem og hage
- Ganger rundt huset
- Stier
- (Inngang)spartier, innkjørsler
- Kjeller
