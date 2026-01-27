Enten det er vår, sommer, høst eller vinter - feiemaskinen S 6 Twin er egnet for rengjøring året rundt på områdene rundt huset. Den er effektiv: Takket være den kraftige valsebørsten, de 2 sidebørstene og en feiebredde på totalt 860 mm, feier den uanstrengt områder på opptil 3000 m² på en time. Den er ergonomisk: Skyvehåndtaket kan stilles inn i 2 posisjoner uten å måtte bøye seg og kan tilpasses optimalt til høyden til brukeren. Og den er ren: Avfallet havner direkte i avfallsbeholderen på 38 liter, slik at man ikke får skitne hender ved tømming. Et annet høydepunkt er den ekstra høydejusteringen av sidebørsten, som muliggjør en tilpasning av kontakttrykket til avfallet - og dermed optimale feieresultater. S 6 Twin kan også klappes helt sammen takket være en fotplate på rammen og lagres på en plassbesparende måte. Feiemaskinen er klar til bruk på kort tid takket være det verktøyfrie sidebørstefestet.