Poleringsmaskin FP 303
Den ergonomiske poleringsmaskinen FP 303 er svært brukervennlig, enkel å håndtere, og kan rengjøre og polere alle typer harde gulv, som f.eks. laminat, parkett, PVC og linoleum.
Kärcher FP 303 er en robust og hendig poleringsmaskin. Denne maskinen tilbyr et komplett system for polering med poleringsmaskin, ulike rengjøringsmidler og poleringspads. På denne måten får du den perfekte løsningen uansett gulvtype. Linoleum, steingulv og parkett kan enkelt vokses og poleres med denne maskinen. Med høy kvalitetsstandard, ergonomisk design og god komfort, er FP 303 en svært brukervennlig maskin, og polering vil ikke lenger være en anstrengende og tidkrevende oppgave. Optimalisert vektfordeling og stor rotasjonshastighet gir et perfekt resultat. I tillegg til enkel håndtering tillater den funksjonelle formen også polering av hjørner. Maskinen er lav, og kommer til under møbler. Det ergonomiske håndtaket er komfortabelt og gjør arbeidet mindre krevende. Partikler som virvles opp i prosessen (f.eks. poleringsstøv og voksrester) suges umiddelbart opp. Polering er den optimale måten å ta vare på og vedlikeholde gulvet ditt. Med polering får gulvene optimal behandling og blir mer motstandsdyktige mot fuktighet, slitasje og skitt. Påføring av voks ved høy rotasjonshastighet gir en hard beskyttende hinne.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk håndtakFor praktisk og enkel rengjøring.
Oppbevaring av strømkabel direkte på skaftet.For enkel og ryddig oppbevaring av strømkabel over to kabelkroker.
Tekstilpose i høy kvalitet, inkluderer separat rom for tilbehørFor praktisk oppbevaring av poleringspads.
Flatt trekantet poleringsbørste
- For enkel polering i hjørner og under møbler.
Svingbart håndtak
- Maskinen kan skrus av og på uten at du trenger å bøye deg.
Transporthjul
- Trinsehjulene gjør at maskinen er lett å føre over gulvet når maskinen skal flyttes.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Hastighet (rpm)
|1000
|Nominell inngangseffekt (W)
|600
|Arbeidsbredde (mm)
|290
|Filterposekapasitet (l)
|4
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 339 x 1162
Scope of supply
- poleringspads: 3 Stk
- Filterpose: Papir
Utstyr
- Kabeloppbevaring
- Bag med plass til tilbehør
Videoer
Bruksområder
- Voksede tregulv
- Lakkert parkett
- Tregulv med oljet eller vokset overflate
- Laminatgulv
- Steingulv
- Korkgulv
- Linoleum
- PVC Gulv
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.