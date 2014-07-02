Poleringsmaskin FP 303

Den ergonomiske poleringsmaskinen FP 303 er svært brukervennlig, enkel å håndtere, og kan rengjøre og polere alle typer harde gulv, som f.eks. laminat, parkett, PVC og linoleum.

Kärcher FP 303 er en robust og hendig poleringsmaskin. Denne maskinen tilbyr et komplett system for polering med poleringsmaskin, ulike rengjøringsmidler og poleringspads. På denne måten får du den perfekte løsningen uansett gulvtype. Linoleum, steingulv og parkett kan enkelt vokses og poleres med denne maskinen. Med høy kvalitetsstandard, ergonomisk design og god komfort, er FP 303 en svært brukervennlig maskin, og polering vil ikke lenger være en anstrengende og tidkrevende oppgave. Optimalisert vektfordeling og stor rotasjonshastighet gir et perfekt resultat. I tillegg til enkel håndtering tillater den funksjonelle formen også polering av hjørner. Maskinen er lav, og kommer til under møbler. Det ergonomiske håndtaket er komfortabelt og gjør arbeidet mindre krevende. Partikler som virvles opp i prosessen (f.eks. poleringsstøv og voksrester) suges umiddelbart opp. Polering er den optimale måten å ta vare på og vedlikeholde gulvet ditt. Med polering får gulvene optimal behandling og blir mer motstandsdyktige mot fuktighet, slitasje og skitt. Påføring av voks ved høy rotasjonshastighet gir en hard beskyttende hinne.

Egenskaper og fordeler
Poleringsmaskin FP 303: Ergonomisk håndtak
For praktisk og enkel rengjøring.
Poleringsmaskin FP 303: Oppbevaring av strømkabel direkte på skaftet.
For enkel og ryddig oppbevaring av strømkabel over to kabelkroker.
Poleringsmaskin FP 303: Tekstilpose i høy kvalitet, inkluderer separat rom for tilbehør
For praktisk oppbevaring av poleringspads.
Flatt trekantet poleringsbørste
  • For enkel polering i hjørner og under møbler.
Svingbart håndtak
  • Maskinen kan skrus av og på uten at du trenger å bøye deg.
Transporthjul
  • Trinsehjulene gjør at maskinen er lett å føre over gulvet når maskinen skal flyttes.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Hastighet (rpm) 1000
Nominell inngangseffekt (W) 600
Arbeidsbredde (mm) 290
Filterposekapasitet (l) 4
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Vekt uten tilbehør (kg) 6,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 8
Mål (L x B x H) (mm) 385 x 339 x 1162

Scope of supply

  • poleringspads: 3 Stk
  • Filterpose: Papir

Utstyr

  • Kabeloppbevaring
  • Bag med plass til tilbehør

Bruksområder
  • Voksede tregulv
  • Lakkert parkett
  • Tregulv med oljet eller vokset overflate
  • Laminatgulv
  • Steingulv
  • Korkgulv
  • Linoleum
  • PVC Gulv
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.