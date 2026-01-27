Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 22.000 Dirt Level Sensor
SP 22 000 Dirt Level Sensor er en nedsenkbar pumpe som håndterer utfordrende driftsoppgaver. Den har en nivåsensor og integrert prefilter som lar den pumpe ut med en hastighet på 22 000 l/h.
Den individuelt justerbare nivåsensoren på SP 22 000 Dirt Level Sensor starter pumpen umiddelbart ved kontakt med vann og stopper automatisk etter 15 sekunder hvis vannnivået synker under sensoren. Denne kraftige dykkerpumpen er ideell for å tømme store hagetønner, oversvømte kjellere eller byggegrøfter, da den kan pumpe ut skittent vann med en hastighet på opptil 22 000 l/h og skittpartikler på opptil 30 mm. Det integrerte trekk-ned-rustfrie stålfilteret beskytter mot tilstopping, og pumpen kan også slås til kontinuerlig drift ved hjelp av bryteren Automatisk/Manuell. Den kan pålitelig pumpe vann bort til et restvannsnivå på 35 mm, både i kontinuerlig drift og i automatisk modus når nivåsensoren er innstilt tilsvarende. Med Quick Connect-tilkoblingstråden kan 1", 1 1/4" og 1 1/2" tommers slanger kobles uten komplikasjoner. Pumpen har en lang levetid takket være det rustfrie huset og den robuste glideskinnpakningen, og en utvidet garanti på fem år er tilgjengelig som et alternativ.
Egenskaper og fordeler
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
NivåsensorFor kontinuerlig definisjon av inn- og utkoblingspunkter på pumpen.
Quick Connect hurtigkoblingTilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Designet for å håndtere skittent vann
- Pålitelig pumpe for vann med partikler med størrelse opp til 30 mm.
Auto/manuell bryter
- For skifte mellom automatisk og manuell modus.
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Integrert robust forfilter i rustfritt stål
- Beskytter pumpen mot for sterk tilsmussing og hindrer dermed pumpehjulet fra å bli blokkert.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|750
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 22000
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|8
|Trykk (bar)
|maks. 0,8
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 30
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Etterkjøringstid (sek)
|15
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|35
|Resterende vannhøyde (mm)
|35
|Tilslutningsgjenger
|G1 1/2
|Utløpstilkobling
|G1/2" innvendig gjenge
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|238 x 293 x 354
Scope of supply
- Slangetilkobling: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Bryter på pumpen
- Nivåsensor med trinnløs justering av vannivå
- Integrert forfilter i rustfritt stål
- Ved automatisk drift (drift)
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
- Keramisk forseiling
Bruksområder
- For utpumping av vann fra hagedammer
- For bruk i oversvømte områder
- For drenering av byggegroper opp til 100 m³
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.