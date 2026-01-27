Sisternepumpe BP 2 Cistern
BP 2 Cistern med robust hus i rustfritt stål er den ideelle nedsenkbare trykkpumpen for hagevanning med regnvann fra sisterne. Leveres med slangekoblingssett og flottørbryter.
Den nedsenkbare trykkpumpen BP 2 Cistern er perfekt når du vil bruke alternative vannkilder til hagevanning. Med regnvann, brønn- eller grunnvann kan du spare mye drikkevann. Pumpehus, gjengekobling og bærehåndtak i rustfritt stål gjør pumpen svært robust. Den kan senkes ned med tau, for eksempel i en brønn. Pumpen har integrert forfilter og flottørbryter som slår pumpen av og på etter vannstanden – og beskytter den mot tørrkjøring. Bryternivået kan justeres. Slangesett for enkel tilkobling av 3/4" og 1" slanger følger med, i tillegg til integrert tilbakeslagsventil.
Egenskaper og fordeler
Pumpehus, gjengekoblinger og bærehåndtak i rustfritt stålØkt levetid og støtmotstand, samt sikker transport og enkel håndtering
Inkluderer pumpekobling og tilbakeslagsventilRask tilkobling av 3/4" og 1" slanger til pumpen
Integrert forfilterBeskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Flottørbryter med kabelholder
- Tørrkjøringssikring med enkel justering av bryternivå
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|800
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 5700
|Pumpehøyde (m)
|32
|Trykk (bar)
|maks. 3,2
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Tilslutningsgjenger
|G1
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 130 x 475
Scope of supply
- Slangekobling i 1″, ¾″ med slangeklemme
Utstyr
- Integrert tilbakeslagsventil
- Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
- Flottørbryter
- Robust bærehåndtak i rustfritt stål
- Integrert forfilter
- Enkel innstilling av start-/stoppnivå
Bruksområder
- Hagevanning fra sisterner
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.