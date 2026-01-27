Sisternepumpe BP 2 Cistern

BP 2 Cistern med robust hus i rustfritt stål er den ideelle nedsenkbare trykkpumpen for hagevanning med regnvann fra sisterne. Leveres med slangekoblingssett og flottørbryter.

Den nedsenkbare trykkpumpen BP 2 Cistern er perfekt når du vil bruke alternative vannkilder til hagevanning. Med regnvann, brønn- eller grunnvann kan du spare mye drikkevann. Pumpehus, gjengekobling og bærehåndtak i rustfritt stål gjør pumpen svært robust. Den kan senkes ned med tau, for eksempel i en brønn. Pumpen har integrert forfilter og flottørbryter som slår pumpen av og på etter vannstanden – og beskytter den mot tørrkjøring. Bryternivået kan justeres. Slangesett for enkel tilkobling av 3/4" og 1" slanger følger med, i tillegg til integrert tilbakeslagsventil.

Egenskaper og fordeler
Sisternepumpe BP 2 Cistern: Pumpehus, gjengekoblinger og bærehåndtak i rustfritt stål
Økt levetid og støtmotstand, samt sikker transport og enkel håndtering
Sisternepumpe BP 2 Cistern: Inkluderer pumpekobling og tilbakeslagsventil
Rask tilkobling av 3/4" og 1" slanger til pumpen
Sisternepumpe BP 2 Cistern: Integrert forfilter
Beskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Flottørbryter med kabelholder
  • Tørrkjøringssikring med enkel justering av bryternivå
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 800
Pumpekapasitet (l/t) < 5700
Pumpehøyde (m) 32
Trykk (bar) maks. 3,2
Nedsenkningsdybde (m) maks. 7
Vanntemperatur (°C) maks. 35
Tilslutningsgjenger G1
Strømledning (m) 10
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Farge Sølv
Vekt uten tilbehør (kg) 9,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,2
Mål (L x B x H) (mm) 130 x 130 x 475

Scope of supply

  • Slangekobling i 1″, ¾″ med slangeklemme

Utstyr

  • Integrert tilbakeslagsventil
  • Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
  • Flottørbryter
  • Robust bærehåndtak i rustfritt stål
  • Integrert forfilter
  • Enkel innstilling av start-/stoppnivå
Sisternepumpe BP 2 Cistern
Bruksområder
  • Hagevanning fra sisterner
Tilbehør
