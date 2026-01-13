Hus- og hagepumpe BP 3 Home & Garden
En slitesterk og kraftig hagepumpe for hjem og hage. Ideell løsning for vanning i hage og vannforsyning inn til huset, ved bruk av eksempelvis regnvann.
Kärcher BP 3 Home & Garden er en kvalitetspumpe som er ideell til vanning og vanntilførsel til vaskemaskiner o.l. ved bruk av alternative vannkilder som f.eks. regnvann. Automatisk start / stopp-funksjon gjør at pumpen kan slås automatisk av og på ved behov. Tørrløpssikring gir maksimal beskyttelse mot tørrkjøring, og sørger for at pumpen slås automatisk av. Det vil da vises en feilmelding i displayet. Den kraftige pumpen er vedlikeholdsfri, og et jevnt og kontinuerlig trykk gir optimale vanningsforhold. Den har integrert fotbryter, 2 vannutganger, 2 tilkoblingsenheter og lyddempende gummiføtter for ekstra brukervennlighet. Forfilter og tilbakeslagsventil sikrer pålitelig drift. Materialer av høy kvalitet garanterer lang levetid. En utvidet 5-års garanti er tilgjengelig for dette produktet.
Egenskaper og fordeler
Brukervennlig pumpe for hjem og hagePålitelig vannforsyning til hjemmet, og kontinuerlig trykk for vanning i hagen.
Sikker og holdbarStandardlevering med forfilter, tilbakeslagsventil og tørrløpssikring
Automatisk start/ stoppPumpen starter og stopper automatisk ut ifra oppgitte behov.
Optimal oppsuging
- En kvalitetspumpe som enkelt suger vann fra 8 m dybde. Eksempelvis fra en sisterne.
Display for feilmeldinger
- Oppsugings-eller trykkrelaterte feil indikeres.
To vannuttak
- Fleksibel og multifunksjonell pumpe. Lar deg f.eks. vanne plenen med spreder samtidig som plantene vannes med hageslangen.
Fleksibel adapter for T-kobling
- Fleksibel installasjon for optimal justering av tilkoblede slanger
Komfortabel fotpedal
- Enkel å skru av og på.
Ergonomisk håndtak
- Enkel å håndtere og transportere
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|800
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 3300
|Pumpehøyde (m)
|40
|Trykk (bar)
|maks. 4
|Løftehøyde (m)
|8
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Tilslutningsgjenger
|G1
|Strømledning (m)
|1,85
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|10,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Tilkobling til adapter for G1 pumper
Utstyr
- Optimalisert kobling
- Komfortabel fotpedal
- Automatisk start/ stopp funksjon
- Forfilter og tilbakeslagsventil er standard utstyr
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stor påfyllingsåpning
- Ergonomisk håndtak
- Oppbevaring av kabel
- Display for feilmeldinger
- To vannuttak
- Roterbare støyreduserende gummiknotter
Videoer
Bruksområder
- For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.