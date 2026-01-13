Hus- og hagepumpe BP 3 Home & Garden

En slitesterk og kraftig hagepumpe for hjem og hage. Ideell løsning for vanning i hage og vannforsyning inn til huset, ved bruk av eksempelvis regnvann.

Kärcher BP 3 Home & Garden er en kvalitetspumpe som er ideell til vanning og vanntilførsel til vaskemaskiner o.l. ved bruk av alternative vannkilder som f.eks. regnvann. Automatisk start / stopp-funksjon gjør at pumpen kan slås automatisk av og på ved behov. Tørrløpssikring gir maksimal beskyttelse mot tørrkjøring, og sørger for at pumpen slås automatisk av. Det vil da vises en feilmelding i displayet. Den kraftige pumpen er vedlikeholdsfri, og et jevnt og kontinuerlig trykk gir optimale vanningsforhold. Den har integrert fotbryter, 2 vannutganger, 2 tilkoblingsenheter og lyddempende gummiføtter for ekstra brukervennlighet. Forfilter og tilbakeslagsventil sikrer pålitelig drift. Materialer av høy kvalitet garanterer lang levetid. En utvidet 5-års garanti er tilgjengelig for dette produktet.

Egenskaper og fordeler
Brukervennlig pumpe for hjem og hage
Brukervennlig pumpe for hjem og hage
Pålitelig vannforsyning til hjemmet, og kontinuerlig trykk for vanning i hagen.
Sikker og holdbar
Sikker og holdbar
Standardlevering med forfilter, tilbakeslagsventil og tørrløpssikring
Automatisk start/ stopp
Automatisk start/ stopp
Pumpen starter og stopper automatisk ut ifra oppgitte behov.
Optimal oppsuging
  • En kvalitetspumpe som enkelt suger vann fra 8 m dybde. Eksempelvis fra en sisterne.
Display for feilmeldinger
  • Oppsugings-eller trykkrelaterte feil indikeres.
To vannuttak
  • Fleksibel og multifunksjonell pumpe. Lar deg f.eks. vanne plenen med spreder samtidig som plantene vannes med hageslangen.
Fleksibel adapter for T-kobling
  • Fleksibel installasjon for optimal justering av tilkoblede slanger
Komfortabel fotpedal
  • Enkel å skru av og på.
Ergonomisk håndtak
  • Enkel å håndtere og transportere
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 800
Pumpekapasitet (l/t) < 3300
Pumpehøyde (m) 40
Trykk (bar) maks. 4
Løftehøyde (m) 8
Vanntemperatur (°C) maks. 35
Tilslutningsgjenger G1
Strømledning (m) 1,85
Spenning (V) 230 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 10,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,8
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Tilkobling til adapter for G1 pumper

Utstyr

  • Optimalisert kobling
  • Komfortabel fotpedal
  • Automatisk start/ stopp funksjon
  • Forfilter og tilbakeslagsventil er standard utstyr
  • Tørrkjøringsbeskyttelse
  • Stor påfyllingsåpning
  • Ergonomisk håndtak
  • Oppbevaring av kabel
  • Display for feilmeldinger
  • To vannuttak
  • Roterbare støyreduserende gummiknotter
Videoer

Bruksområder
  • For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.
Tilbehør
