Brønnpumpe BP 4 Deep Well
BP 4 Deep Well nedsenkbar trykkpumpe – ideell for bruk av grunnvann fra (dype) brønner. Med robust hus i rustfritt stål, ståfot for enkel installasjon og separat av/på-bryter.
BP 4 Deep Well er perfekt for å utnytte alternative vannkilder. Den passer både til hagevanning og – sammen med en trykkbryter – til innendørs prosessvannforsyning. Ved å bruke grunnvann fra egen brønn til hus og hage sparer du store mengder verdifullt drikkevann. Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål gjør pumpen svært robust. Et integrert forfilter og ståfot beskytter vanninntaket mot forurensning under og etter installasjon. Medfølgende 15 m tau gjør det enkelt og trygt å senke pumpen i brønnsjakten. Av/på-bryteren på kabelenden gir trygg og komfortabel betjening. Slangesett følger med og gjør det enkelt å koble til både 3/4" og 1" slanger. Inkludert integrert tilbakeslagsventil.
Egenskaper og fordeler
Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stålØkt levetid og støtmotstand
Inkluderer pumpekobling og tilbakeslagsventilRask tilkobling av 3/4" og 1" slanger til pumpen
Ståfot for enkel installasjonPålitelig beskyttelse mot smuss ved nedsenking og installasjon av pumpen
Av/på-bryter på kabelenden
- Enkel og trygg betjening av pumpen
Inkluderer 15 meter festetau
- For sikker plassering av pumpen
Integrert forfilter
- Beskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|700
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 4600
|Pumpehøyde (m)
|43
|Trykk (bar)
|maks. 4,3
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 12
|Minimum diameter (mm)
|150
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Tilslutningsgjenger
|G1
|Strømledning (m)
|15
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|105 x 105 x 710
Scope of supply
- Slangekobling i 1″, ¾″ med slangeklemme
- Inkluderer 30 meter festetau
Utstyr
- Integrert tilbakeslagsventil
- Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
- Ståfot for enkel installasjon
- Integrert forfilter
- Mulighet for bruk av festetau
- Separat av/på-bryter på kabelenden
Bruksområder
- Hagevanning fra brønner
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.