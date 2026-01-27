Brønnpumpe BP 4 Deep Well

BP 4 Deep Well nedsenkbar trykkpumpe – ideell for bruk av grunnvann fra (dype) brønner. Med robust hus i rustfritt stål, ståfot for enkel installasjon og separat av/på-bryter.

BP 4 Deep Well er perfekt for å utnytte alternative vannkilder. Den passer både til hagevanning og – sammen med en trykkbryter – til innendørs prosessvannforsyning. Ved å bruke grunnvann fra egen brønn til hus og hage sparer du store mengder verdifullt drikkevann. Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål gjør pumpen svært robust. Et integrert forfilter og ståfot beskytter vanninntaket mot forurensning under og etter installasjon. Medfølgende 15 m tau gjør det enkelt og trygt å senke pumpen i brønnsjakten. Av/på-bryteren på kabelenden gir trygg og komfortabel betjening. Slangesett følger med og gjør det enkelt å koble til både 3/4" og 1" slanger. Inkludert integrert tilbakeslagsventil.

Egenskaper og fordeler
Brønnpumpe BP 4 Deep Well: Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
Økt levetid og støtmotstand
Brønnpumpe BP 4 Deep Well: Inkluderer pumpekobling og tilbakeslagsventil
Rask tilkobling av 3/4" og 1" slanger til pumpen
Brønnpumpe BP 4 Deep Well: Ståfot for enkel installasjon
Pålitelig beskyttelse mot smuss ved nedsenking og installasjon av pumpen
Av/på-bryter på kabelenden
  • Enkel og trygg betjening av pumpen
Inkluderer 15 meter festetau
  • For sikker plassering av pumpen
Integrert forfilter
  • Beskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 700
Pumpekapasitet (l/t) < 4600
Pumpehøyde (m) 43
Trykk (bar) maks. 4,3
Nedsenkningsdybde (m) maks. 12
Minimum diameter (mm) 150
Vanntemperatur (°C) maks. 35
Tilslutningsgjenger G1
Strømledning (m) 15
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Farge Sølv
Vekt uten tilbehør (kg) 7,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,5
Mål (L x B x H) (mm) 105 x 105 x 710

Scope of supply

  • Slangekobling i 1″, ¾″ med slangeklemme
  • Inkluderer 30 meter festetau

Utstyr

  • Integrert tilbakeslagsventil
  • Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
  • Ståfot for enkel installasjon
  • Integrert forfilter
  • Mulighet for bruk av festetau
  • Separat av/på-bryter på kabelenden
Brønnpumpe BP 4 Deep Well
Bruksområder
  • Hagevanning fra brønner
Tilbehør
