Den kraftige pumpen BP 5 Home for vannforsyning i hytter og hjem - med integrert trykkutjevningsbeholder pumper den automatisk gjenvunnet vann fra alternative kilder til hele husholdningen.
Boosterpumpen BP 5 Home leverer automatisk gjenvunnet vann fra fra alternative kilder som brønner eller sisterner, kraftig og pålitelig dit det kan brukes - for eksempel til vaskemaskinen eller toalettet. Ekstremt praktisk: trykkøkningspumpen slås automatisk av og på etter behov. Pumpens brede utvalg av funksjoner inkluderer en tilbakeslagsventil, integrert trykkindikatoren, 24-liters trykkutjevningsbeholder og termisk beskyttelse. Den integrerte termiske beskyttelsen gir ekstra sikkerhet i nødstilfeller: Husvannforsyningen slås automatisk av så snart pumpen går tørr. Takket være komponentene i rustfritt stål er pumpen også ekstremt holdbar. Og med føtter som kan festes til gulvet med skruer, er det sikret at pumpen står sikkert.
Egenskaper og fordeler
Integrert trykkmåler
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1100
|Pumpekapasitet (l/t)
|4500
|Pumpehøyde (m)
|50
|Trykk (bar)
|maks. 5
|Arbeidstrykk (bar)
|1,9 - 3
|Maksimal løftehøyde (m)
|8
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Tilslutningsgjenger
|G1
|Strømledning (m)
|1
|Beskyttelsesklasse
|IPX4
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|17
|Mål (L x B x H) (mm)
|506 x 270 x 513
Utstyr
- Integrert trykktank: 24 l
- Integrert trykkmåler
- Monteringsmuligheter
- Termostat
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.