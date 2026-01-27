Brønnpumpe BP 6 Deep Well

BP 6 Deep Well nedsenkbar trykkpumpe med 30 m tilkoblingskabel – ideell for bruk av grunnvann fra (dype) brønner. Med rustfritt stålhus, ståfot for enkel installasjon og separat av/på-bryter

Med 30 meters tilkoblingskabel er BP 6 Deep Well spesielt godt egnet for å hente vann fra dype brønner. Den kan brukes både til hagevanning og – i kombinasjon med trykkbryter – til innendørs prosessvannforsyning. Ved å utnytte grunnvann fra egen brønn sparer du store mengder verdifullt drikkevann i hus og hage. Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål gjør pumpen svært robust. Et integrert forfilter og ståfot beskytter vanninntaket mot forurensning både under og etter installasjon. Det medfølgende 30 m tauet gjør det enkelt og trygt å senke pumpen ned i brønnen. Av/på-bryteren på kabelenden gir sikker og komfortabel betjening. Slangesett følger med og gjør det enkelt å koble til både 3/4" og 1" slanger. Inkludert integrert tilbakeslagsventil.

Egenskaper og fordeler
Brønnpumpe BP 6 Deep Well: Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
Økt levetid og støtmotstand
Brønnpumpe BP 6 Deep Well: 30 meter tilkoblingskabel
30 meter tilkoblingskabel
Trygg bruk også på større dybder
Brønnpumpe BP 6 Deep Well: Inkluderer pumpekobling og tilbakeslagsventil
Inkluderer pumpekobling og tilbakeslagsventil
Rask tilkobling av 3/4" og 1" slanger til pumpen
Ståfot for enkel installasjon
  • Pålitelig beskyttelse mot smuss ved nedsenking og installasjon av pumpen
Av/på-bryter på kabelenden
  • Enkel og trygg betjening av pumpen
Inkluderer 30 meter festetau
  • For sikker plassering av pumpen
Integrert forfilter
  • Beskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 1000
Pumpekapasitet (l/t) < 5000
Pumpehøyde (m) 55
Trykk (bar) maks. 5,5
Nedsenkningsdybde (m) maks. 27
Minimum diameter (mm) 150
Vanntemperatur (°C) maks. 35
Tilslutningsgjenger G1
Strømledning (m) 30
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Farge Sølv
Vekt uten tilbehør (kg) 8,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 14,7
Mål (L x B x H) (mm) 105 x 105 x 810

Scope of supply

  • Slangekobling i 1″, ¾″ med slangeklemme
  • Inkluderer 30 meter festetau

Utstyr

  • Integrert tilbakeslagsventil
  • Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
  • Ståfot for enkel installasjon
  • Integrert forfilter
  • Mulighet for bruk av festetau
  • Separat av/på-bryter på kabelenden
  • Kabel på 30 m
Bruksområder
  • Hagevanning fra brønner
Tilbehør
