Brønnpumpe BP 6 Deep Well
BP 6 Deep Well nedsenkbar trykkpumpe med 30 m tilkoblingskabel – ideell for bruk av grunnvann fra (dype) brønner. Med rustfritt stålhus, ståfot for enkel installasjon og separat av/på-bryter
Med 30 meters tilkoblingskabel er BP 6 Deep Well spesielt godt egnet for å hente vann fra dype brønner. Den kan brukes både til hagevanning og – i kombinasjon med trykkbryter – til innendørs prosessvannforsyning. Ved å utnytte grunnvann fra egen brønn sparer du store mengder verdifullt drikkevann i hus og hage. Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål gjør pumpen svært robust. Et integrert forfilter og ståfot beskytter vanninntaket mot forurensning både under og etter installasjon. Det medfølgende 30 m tauet gjør det enkelt og trygt å senke pumpen ned i brønnen. Av/på-bryteren på kabelenden gir sikker og komfortabel betjening. Slangesett følger med og gjør det enkelt å koble til både 3/4" og 1" slanger. Inkludert integrert tilbakeslagsventil.
Egenskaper og fordeler
Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stålØkt levetid og støtmotstand
30 meter tilkoblingskabelTrygg bruk også på større dybder
Inkluderer pumpekobling og tilbakeslagsventilRask tilkobling av 3/4" og 1" slanger til pumpen
Ståfot for enkel installasjon
- Pålitelig beskyttelse mot smuss ved nedsenking og installasjon av pumpen
Av/på-bryter på kabelenden
- Enkel og trygg betjening av pumpen
Inkluderer 30 meter festetau
- For sikker plassering av pumpen
Integrert forfilter
- Beskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 5000
|Pumpehøyde (m)
|55
|Trykk (bar)
|maks. 5,5
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 27
|Minimum diameter (mm)
|150
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Tilslutningsgjenger
|G1
|Strømledning (m)
|30
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|14,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|105 x 105 x 810
Scope of supply
- Slangekobling i 1″, ¾″ med slangeklemme
- Inkluderer 30 meter festetau
Utstyr
- Integrert tilbakeslagsventil
- Pumpehus og gjengekoblinger i rustfritt stål
- Ståfot for enkel installasjon
- Integrert forfilter
- Mulighet for bruk av festetau
- Separat av/på-bryter på kabelenden
- Kabel på 30 m
Bruksområder
- Hagevanning fra brønner
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.