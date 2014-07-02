Vindus vask konsentrat RM 503, 20ml
Vindusvaskkonsentrat pakket i praktiske oppmålte doser, for stripefri rengjøring av alle glatte vannbestandige overflater, som glass, vinduer, speil, dusjkabinetter etc. Forbedrer regnvannsavrenning og holder overflater rene lenger.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (ml)
|4 x 20
|Forpakning (Stk)
|20
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|225 x 115 x 25
Bruksområder
- Vinduer og glassflater
- Vinduer med sprosser
- Speil
- Glassbord
- Dusjkabinett i glass