Vindus vask konsentrat RM 503, 20ml

Vindusvaskkonsentrat pakket i praktiske oppmålte doser, for stripefri rengjøring av alle glatte vannbestandige overflater, som glass, vinduer, speil, dusjkabinetter etc. Forbedrer regnvannsavrenning og holder overflater rene lenger.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 4 x 20
Forpakning (Stk) 20
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 225 x 115 x 25
Bruksområder
  • Vinduer og glassflater
  • Vinduer med sprosser
  • Speil
  • Glassbord
  • Dusjkabinett i glass