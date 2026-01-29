RCV 3
Den smarte RCV 3 med presis LiDAR-navigasjon (optisk fjernmåling) og praktisk app-styring rengjør tepper med lav floss og harde overflater helt autonomt og systematisk. Harde gulvflater kan også vaskes med eget program.
Mer tid til de morsomme tingene i livet: Den smarte rengjøringsroboten RCV 3 tar over gulvrengjøringen. Når den er startet, rengjør RCV 3-roboten systematisk og selvstendig gulv og tepper med lav lugg. Tørt smuss transporteres pålitelig inn i den innebygde avfallsbeholderen av den roterende børsten, sidebørsten for kantene og viften. Ved behov kan RCV 3 ikke bare støvsuge, men også fuktmoppe. Når batterikapasiteten synker, lader RCV 3 seg selv ved behov, og etter at arbeidet er gjort, returnerer den alltid til ladestasjonen. Via appen sendes RCV 3 på oppdagelsesferd og oppretter automatisk et kart over rommene ved å registrere omgivelsene (LiDAR). Individuelle rengjøringsparametere kan stilles inn for hvert rom. For eksempel hvilke rom som skal støvsuges, moppes eller ikke rengjøres. Ekstra sensorer forhindrer at enheten faller, for eksempel ned trapper. For rengjøringsoppgaver kan RCV 3 enkelt startes via appen, ved hjelp av en forhåndsinnstilt individuell tidsplan eller ved å trykke på en knapp på enheten. Hvis rengjøringsroboten trenger hjelp, vil den i mange situasjoner fortelle deg det via taleutgang.
Egenskaper og fordeler
VåtmoppingFor enda bedre rengjøringsresultater kan RCV 3 også våtmoppe. Ved behov bruker du moppmodulen med mikrofiberklut, fyller rentvannstanken og er klar til start. Rengjøringsroboten RCV 3 kan brukes enten kun til tørrengjøring, kun til våtmopping, eller begge deler samtidig i kombinert rengjøringsmodus.
Presis navigasjonLiDAR-sensorene på RCV 3 gjør den svært presis når den registrerer rommene, og lager detaljerte kart for sikker rengjøring. Med rask og robust LiDAR-navigasjon skanner RCV 3 rommene dine og har dermed de beste kartene for å navigere trygt og pålitelig gjennom rommene, selv i mørket.
FallsensorFallsensorene forhindrer pålitelig at RCV 3 faller ned trapper eller avsatser. Sensorene skanner gulvet. Hvis et stort fall oppdages, mottar kontrolleren et signal som får roboten til å snu.
Personvern og oppdateringer
- Kärcher er basert i Tyskland og legger stor vekt på databeskyttelse og på å sikre at alle gjeldende juridiske personvernkrav er oppfylt.
- Hele dataoverføringen mellom Home Robots-appen på smarttelefonen din og robotstøvsugeren går via en sky til servere som kun er plassert i Tyskland.
- Regelmessige oppdateringer forbedrer og utvider ytelsen til robotstøvsugeren og appen. Dette betyr også at systemets sikkerhet kontinuerlig oppdateres for å samsvare med gjeldende spesifikasjoner.
Talemelding
- Alltid godt informert: RCV 3 bruker tale til å gi viktig informasjon og dele gjeldende status.
- Hvis robotstøvsugeren RCV 3 trenger hjelp eller service, vil den i mange situasjoner fortelle deg det via tale.
Praktisk app-styring med WLAN
- Appen kan brukes til å tilpasse mange av innstillingene etter individuelle preferanser.
- Ved hjelp av appen kan du konfigurere rengjøringsroboten RCV 3 og styre den fra hvor som helst. Selv om du ikke er hjemme.
- Informasjon om gjeldende status og et display som viser pågående rengjøringsprosess, er tilgjengelig via appen.
Presis kartlegging med allsidige tilpasningsmuligheter
- Appen kan lagre flere kart, f.eks. for ulike etasjer.
- Mulighet for å definere soner der roboten ikke skal rengjøre (f.eks. kattestativ, lekeområder på barnerom eller hindringer roboten ikke kan passere).
- Definering av utvalgte områder som skal rengjøres flere ganger, med intensivmodus eller vaskes med mer vann.
Justering av rengjøringsparametere
- Definering av ulike rengjøringsparametere i appen for individuelle områder i rommet (f.eks. sugekraft, vannmengde eller antall rengjøringsrunder).
Tidtakerprogram (Tidsurprogram)
- Du kan planlegge rengjøringstider og opprette rengjøringsplaner via appen.
- RCV 3 starter rengjøringen selvstendig basert på planlagte dager/tider.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Ladetid batteri (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterikapasitet (Ah)
|3,2
|Kapasitet pr. lading (min)
|120
|Kapasitet (avhengig av rengjøringsmodus) (m²/t)
|85
|Avfallsbeholder (ml)
|500
|2-i-1-avfallsbeholder (ml)
|300
|2-i-1 rentvannstank (ml)
|170
|Sugeeffekt (Pa)
|2500
|Støynivå (dB)
|67
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt robotstøvsuger (inkl. moppeenhet og moppeklut) (kg)
|3,7
|Vekt på basestasjon (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,9
|Høyde robotstøvsuger (mm)
|94
|Robotens diameter (mm)
|350
|Dimensjoner på ladestasjon (L x B x H) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Rengjøringsbørste
- Sidebørste: 2 x
- Filter: 2 x
- Rengjøringsredskap
- Moppeenhet
- Klut: 2 x
- 2-i-1 avfallsbeholder inkludert rentvannstank
- Avfallsbeholder
- Ladestasjon
Utstyr
- autonom rengjøring
- Fallsensor
- styres ved hjelp av app
- Tilkobling med WLAN
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
- Talemelding
- Lasernavigasjon (LiDAR)
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram): flere timere tilgjengelig
- Rengjøringsinnstillinger: Kombinert rengjøring (vått og tørt)/ Våtrengjøring/ Kombinert rengjøring (vått og tørt)/ Automatisk system/ Punkt
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper med kort luv
