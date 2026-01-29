Mer tid til de morsomme tingene i livet: Den smarte rengjøringsroboten RCV 3 tar over gulvrengjøringen. Når den er startet, rengjør RCV 3-roboten systematisk og selvstendig gulv og tepper med lav lugg. Tørt smuss transporteres pålitelig inn i den innebygde avfallsbeholderen av den roterende børsten, sidebørsten for kantene og viften. Ved behov kan RCV 3 ikke bare støvsuge, men også fuktmoppe. Når batterikapasiteten synker, lader RCV 3 seg selv ved behov, og etter at arbeidet er gjort, returnerer den alltid til ladestasjonen. Via appen sendes RCV 3 på oppdagelsesferd og oppretter automatisk et kart over rommene ved å registrere omgivelsene (LiDAR). Individuelle rengjøringsparametere kan stilles inn for hvert rom. For eksempel hvilke rom som skal støvsuges, moppes eller ikke rengjøres. Ekstra sensorer forhindrer at enheten faller, for eksempel ned trapper. For rengjøringsoppgaver kan RCV 3 enkelt startes via appen, ved hjelp av en forhåndsinnstilt individuell tidsplan eller ved å trykke på en knapp på enheten. Hvis rengjøringsroboten trenger hjelp, vil den i mange situasjoner fortelle deg det via taleutgang.