RCV 5 støvsuger og mopper helt selvstendig ved hjelp av kunstig intelligens. Utstyrt med presis LiDAR-navigasjon, et dobbeltlasersystem og kamera, unngås hindringer uten problemer.
Gulv og tepper med lav lugg rengjøres systematisk av den smarte rengjøringsroboten RCV 5. Tørt smuss transporteres inn i den innebygde avfallsbeholderen av den roterende børsten, sidebørsten for kantene og viften. Ultralydsensoren registrerer tepper som rengjøres bedre med Auto Boost-funksjonen for maksimal sugeeffekt. RCV 5 støvsuger ikke bare, men kan også våtmoppe. I moppemodus unngås tepper automatisk. Via appen sendes RCV 5 på en oppdagelsestur og oppretter automatisk et kart over rommene ved å registrere omgivelsene (LiDAR). Individuelle rengjøringsparametere kan stilles inn for hvert rom. For eksempel hvilke rom som skal støvsuges, moppes eller ikke rengjøres. Takket være det doble lasersystemet med kamera oppdager og unngår toppmodellen RCV 5 også flate hindringer som kabler, sokker eller sko. Ytterligere sensorer forhindrer at enheten faller, for eksempel ned trapper. For rengjøring kan du enkelt starte RCV 5 via appen, ved hjelp av en forhåndsinnstilt individuell tidsplan eller ved å trykke på en knapp på enheten. Hvis rengjøringsroboten trenger hjelp, vil den i mange situasjoner fortelle deg det via tale.
Egenskaper og fordeler
VåtmoppingFor enda bedre rengjøringsresultater kan RCV 5 også våtmoppe. Ved behov bruker du moppeenheten med mikrofiberklut, fyller rentvannstanken, og du er klar til start. Rengjøringsroboten RCV 5 kan brukes til kun tørrsuging, kun våtmopping, eller med begge alternativer samtidig i kombinert rengjøringsmodus.
Presis navigasjon ved hjelp av kunstig intelligensMed rask og robust LiDAR-navigasjon skanner og kartlegger roboten rommene med høy presisjon. Dette sikrer optimal orientering for pålitelige rengjøringsrunder, selv i mørket. Takket være dobbel-laser-sensor og kamera gjenkjenner roboten selv små eller flate objekter som er for små for LiDAR-systemet (f.eks. sko, sokker eller kabler). Hvis dobbel-laser-kamerasystemet oppdager hindringer, legges de inn i kartet. Roboten navigerer intelligent rundt dem, slik at den unngår å sette seg fast eller forårsake skade.
Tepperegistrering og Auto Boost.RCV 5 oppdager automatisk tepper ved hjelp av en ultralydsensor og viser disse på kartet i appen. Hvis våtmopping er aktivert, unngår roboten de registrerte teppene og kjører rundt dem. Auto Boost-funksjonen øker sugekraften på tepper ved behov for enda bedre rengjøringsresultater.
Fallsensor
- Fallsensorene forhindrer pålitelig at RCV 5 faller ned trapper eller avsatser.
- Sensorene skanner gulvet. Hvis et stort fall oppdages, mottar kontrolleren et signal som får roboten til å snu.
Personvern og oppdateringer
- Kärcher er basert i Tyskland og legger stor vekt på databeskyttelse og på å sikre at alle gjeldende juridiske personvernkrav er oppfylt.
- Hele dataoverføringen mellom Home Robots-appen på smarttelefonen din og robotstøvsugeren går via en sky til servere som kun er plassert i Tyskland.
- Regelmessige oppdateringer forbedrer og utvider ytelsen til robotstøvsugeren og appen. Dette betyr også at systemets sikkerhet kontinuerlig oppdateres for å samsvare med gjeldende spesifikasjoner.
Talemelding
- Alltid godt informert: RCV 5 gir viktig informasjon og statusoppdateringer via talemeldinger.
- Hvis robotstøvsugeren RCV 5 trenger hjelp eller service, vil den i mange situasjoner gi beskjed via talemelding.
Praktisk app-styring med WLAN
- Appen kan brukes til å tilpasse mange av innstillingene etter individuelle preferanser.
- Via appen kan du konfigurere rengjøringsroboten RCV 5 og styre den fra hvor som helst. Selv når du ikke er hjemme.
- Informasjon om gjeldende status og et display som viser pågående rengjøringsprosess, er tilgjengelig via appen.
Presis kartlegging med allsidige tilpasningsmuligheter
- Appen kan lagre flere kart, f.eks. for ulike etasjer.
- Mulighet for å definere soner der roboten ikke skal rengjøre (f.eks. kattestativ, lekeområder på barnerom eller hindringer roboten ikke kan passere).
- Definering av utvalgte områder som skal rengjøres flere ganger, med intensivmodus eller vaskes med mer vann.
Justering av rengjøringsparametere
- Definering av ulike rengjøringsparametere i appen for individuelle områder i rommet (f.eks. sugekraft, vannmengde eller antall rengjøringsrunder).
Tidtakerprogram (Tidsurprogram)
- Du kan planlegge rengjøringstider og opprette rengjøringsplaner via appen.
- RCV 5 starter rengjøringen selvstendig basert på planlagte dager/tider.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Ladetid batteri (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterikapasitet (Ah)
|5,2
|Kapasitet pr. lading (min)
|120
|Kapasitet (avhengig av rengjøringsmodus) (m²/t)
|85
|Avfallsbeholder (ml)
|330
|Rentvannstank (ml)
|240
|Sugeeffekt (Pa)
|5000
|Støynivå (dB)
|66
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt robotstøvsuger (inkl. moppeenhet og moppeklut) (kg)
|3,9
|Vekt på basestasjon (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,5
|Høyde robotstøvsuger (mm)
|97
|Robotens diameter (mm)
|350
|Dimensjoner på ladestasjon (L x B x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Rengjøringsbørste
- Sidebørste: 2 x
- Filter: 2 x
- Rengjøringsredskap
- Moppeenhet
- Klut: 2 x
- Avfallsbeholder
- Rentvannstank
- Ladestasjon
Utstyr
- autonom rengjøring
- Fallsensor
- Teppesensor
- styres ved hjelp av app
- Tilkobling med WLAN
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
- Talemelding
- Lasernavigasjon (LiDAR)
- Lasersensor og kamera
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram): flere timere tilgjengelig
- Rengjøringsinnstillinger: Kombinert rengjøring (vått og tørt)/ Våtrengjøring/ Kombinert rengjøring (vått og tørt)/ Automatisk system/ Punkt
- Forseglede harde gulv
- Tepper med kort luv
