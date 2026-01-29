Gulv og tepper med lav lugg rengjøres systematisk av den smarte rengjøringsroboten RCV 5. Tørt smuss transporteres inn i den innebygde avfallsbeholderen av den roterende børsten, sidebørsten for kantene og viften. Ultralydsensoren registrerer tepper som rengjøres bedre med Auto Boost-funksjonen for maksimal sugeeffekt. RCV 5 støvsuger ikke bare, men kan også våtmoppe. I moppemodus unngås tepper automatisk. Via appen sendes RCV 5 på en oppdagelsestur og oppretter automatisk et kart over rommene ved å registrere omgivelsene (LiDAR). Individuelle rengjøringsparametere kan stilles inn for hvert rom. For eksempel hvilke rom som skal støvsuges, moppes eller ikke rengjøres. Takket være det doble lasersystemet med kamera oppdager og unngår toppmodellen RCV 5 også flate hindringer som kabler, sokker eller sko. Ytterligere sensorer forhindrer at enheten faller, for eksempel ned trapper. For rengjøring kan du enkelt starte RCV 5 via appen, ved hjelp av en forhåndsinnstilt individuell tidsplan eller ved å trykke på en knapp på enheten. Hvis rengjøringsroboten trenger hjelp, vil den i mange situasjoner fortelle deg det via tale.