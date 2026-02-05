Sterk sugekraft Med en kraftig sugekraft på 15 000 Pa kan de fleste typer smuss – til og med pepperkorn, peanøtter og kornblanding – fjernes effektivt. Det er fire forskjellige sugemoduser å velge mellom for enhver rengjøringsoppgave. Den kombinerte rengjøringseffekten av hoved- og sidebørstene sikrer spesielt effektiv gulvrengjøring i hele huset. Med en kraftig sugekraft på 15 000 Pa kan de fleste typer smuss – til og med pepperkorn, peanøtter og kornblanding – fjernes effektivt. Det er fire forskjellige sugemoduser å velge mellom for enhver rengjøringsoppgave. Den kombinerte rengjøringseffekten av hoved- og sidebørstene sikrer spesielt effektiv gulvrengjøring i hele huset.

Hårfri hoved- og sidebørste RVC 3 Comfort har en spesiell struktur på børsteholderen som forhindrer at hår vikler seg inn i børstene. Dette reduserer vedlikeholdsbehovet for brukeren. Den spesialformede sidebørsten forhindrer at hår vikler seg inn i den. En spesiell kamstruktur forhindrer effektivt at hår vikler seg inn i hovedbørsten. RVC 3 Comfort har en spesiell struktur på børsteholderen som forhindrer at hår vikler seg inn i børstene. Dette reduserer vedlikeholdsbehovet for brukeren. Den spesialformede sidebørsten forhindrer at hår vikler seg inn i den. En spesiell kamstruktur forhindrer effektivt at hår vikler seg inn i hovedbørsten.