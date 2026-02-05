RVC 3 Comfort Extra
Egenskaper og fordeler
Sterk sugekraftMed en kraftig sugekraft på 15 000 Pa kan de fleste typer smuss – til og med pepperkorn, peanøtter og kornblanding – fjernes effektivt. Det er fire forskjellige sugemoduser å velge mellom for enhver rengjøringsoppgave. Den kombinerte rengjøringseffekten av hoved- og sidebørstene sikrer spesielt effektiv gulvrengjøring i hele huset.
Hårfri hoved- og sidebørsteRVC 3 Comfort har en spesiell struktur på børsteholderen som forhindrer at hår vikler seg inn i børstene. Dette reduserer vedlikeholdsbehovet for brukeren. Den spesialformede sidebørsten forhindrer at hår vikler seg inn i den. En spesiell kamstruktur forhindrer effektivt at hår vikler seg inn i hovedbørsten.
Automatisk støvtømmingDen automatiske tømmingen av støvbeholderen forlenger den autonome rengjøringstiden til RVC 3 Comfort betydelig. Støvbeholderen til Comfort-roboten trenger ikke å tømmes manuelt, slik at du unngår kontakt med støv og smuss. Regelmessig tømming av støvbeholderen sikrer at sugekraften til RVC 3 Comfort holder seg konstant høy.
Presis navigasjon
- Med rask og robust LiDAR-navigasjon skanner og kartlegger roboten rommene med presisjon, noe som sikrer best mulig orientering for pålitelige rengjøringsruter selv i mørket.
Våtmopping
- For enda bedre rengjøringsresultater kan RVC 3 Comfort også rengjøre våte overflater. Ved behov bruker du moppmodulen med mikrofiberklut, fyller rentvannstanken og er klar til start.
- Roboten kan brukes enten kun til tørrengjøring, kun til våtrengjøring, eller begge deler samtidig i kombinert rengjøringsmodus.
- 2-i-1-rengjøringstanken med en 240 ml støvbeholder og 280 ml vanntank er enkel å bruke og rask å bytte.
Fallsensor
- Fallsensorene forhindrer pålitelig at RVC 3 Comfort faller ned trapper eller avsatser, for eksempel.
- Sensorene skanner gulvet. Hvis et stort fall oppdages, mottar kontrolleren et signal som får roboten til å snu.
Praktisk app-styring med WLAN
- Appen kan brukes til å tilpasse mange av innstillingene etter individuelle preferanser.
- Ved hjelp av appen kan du konfigurere rengjøringsroboten RVC 3 Comfort og styre den fra hvor som helst. Selv om du ikke er hjemme.
- Informasjon om gjeldende status og et display som viser pågående rengjøringsprosess, er tilgjengelig via appen.
Personvern og oppdateringer
- Kärcher er basert i Tyskland og legger stor vekt på databeskyttelse og på å sikre at alle gjeldende juridiske personvernkrav er oppfylt.
- Hele dataoverføringen mellom appen på smarttelefonen din og robotstøvsugeren går via en sky til servere som kun er plassert i Tyskland.
- Regelmessige oppdateringer forbedrer og utvider ytelsen til robotstøvsugeren og appen. Dette betyr også at systemets sikkerhet kontinuerlig oppdateres for å samsvare med gjeldende spesifikasjoner.
Presis kartlegging med allsidige tilpasningsmuligheter
- Appen kan lagre flere kart, f.eks. for ulike etasjer.
- Mulighet for å definere soner der roboten ikke skal rengjøre (f.eks. kattestativ, lekeområder på barnerom eller hindringer roboten ikke kan passere).
- Definering av utvalgte områder som skal rengjøres flere ganger, med intensivmodus eller vaskes med mer vann.
Justering av rengjøringsparametere
- Definering av ulike rengjøringsparametere i appen for individuelle områder i rommet (f.eks. sugekraft, vannmengde eller antall rengjøringsrunder).
- Du kan planlegge rengjøringstider og opprette rengjøringsplaner via appen.
- RVC 3 Comfort starter rengjøringsruter selvstendig basert på planlagte datoer/tider.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Ladetid batteri (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterikapasitet (Ah)
|2,6
|Kapasitet pr. lading (min)
|130
|Kapasitet (avhengig av rengjøringsmodus) (m²/t)
|45
|2-i-1-avfallsbeholder (ml)
|240
|2-i-1 rentvannstank (ml)
|280
|Sugeeffekt (Pa)
|maks. 15000
|Støynivå (dB)
|< 67
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt robotstøvsuger (inkl. moppeenhet og moppeklut) (kg)
|2,8
|Vekt på basestasjon (kg)
|1,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7
|Høyde robotstøvsuger (mm)
|97
|Dimensjoner på ladestasjon (L x B x H) (mm)
|212 x 167 x 260
Scope of supply
- Rengjøringsbørste
- Sidebørste: 1 x
- Filter: 1 x
- Moppeenhet
- Klut: 1 x
- 2-i-1 avfallsbeholder inkludert rentvannstank
- Antall filterposer: 4 Stk
Utstyr
- autonom rengjøring
- Fallsensor
- Lade- og basestasjon
- Filterpose materiale: Fleece
- styres ved hjelp av app
- Tilkobling med WLAN
- Tilkobling med Bluetooth
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
- Talemelding
- Lasernavigasjon (LiDAR)
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram): flere timere tilgjengelig
- Rengjøringsinnstillinger: Kombinert rengjøring (vått og tørt)/ Våtrengjøring/ Kombinert rengjøring (vått og tørt)
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper med kort luv
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.