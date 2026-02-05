RVC 3 Comfort Extra

Egenskaper og fordeler
RVC 3 Comfort Extra: Sterk sugekraft
Sterk sugekraft
Med en kraftig sugekraft på 15 000 Pa kan de fleste typer smuss – til og med pepperkorn, peanøtter og kornblanding – fjernes effektivt. Det er fire forskjellige sugemoduser å velge mellom for enhver rengjøringsoppgave. Den kombinerte rengjøringseffekten av hoved- og sidebørstene sikrer spesielt effektiv gulvrengjøring i hele huset.
RVC 3 Comfort Extra: Hårfri hoved- og sidebørste
Hårfri hoved- og sidebørste
RVC 3 Comfort har en spesiell struktur på børsteholderen som forhindrer at hår vikler seg inn i børstene. Dette reduserer vedlikeholdsbehovet for brukeren. Den spesialformede sidebørsten forhindrer at hår vikler seg inn i den. En spesiell kamstruktur forhindrer effektivt at hår vikler seg inn i hovedbørsten.
RVC 3 Comfort Extra: Automatisk støvtømming
Automatisk støvtømming
Den automatiske tømmingen av støvbeholderen forlenger den autonome rengjøringstiden til RVC 3 Comfort betydelig. Støvbeholderen til Comfort-roboten trenger ikke å tømmes manuelt, slik at du unngår kontakt med støv og smuss. Regelmessig tømming av støvbeholderen sikrer at sugekraften til RVC 3 Comfort holder seg konstant høy.
Presis navigasjon
  • Med rask og robust LiDAR-navigasjon skanner og kartlegger roboten rommene med presisjon, noe som sikrer best mulig orientering for pålitelige rengjøringsruter selv i mørket.
Våtmopping
  • For enda bedre rengjøringsresultater kan RVC 3 Comfort også rengjøre våte overflater. Ved behov bruker du moppmodulen med mikrofiberklut, fyller rentvannstanken og er klar til start.
  • Roboten kan brukes enten kun til tørrengjøring, kun til våtrengjøring, eller begge deler samtidig i kombinert rengjøringsmodus.
  • 2-i-1-rengjøringstanken med en 240 ml støvbeholder og 280 ml vanntank er enkel å bruke og rask å bytte.
Fallsensor
  • Fallsensorene forhindrer pålitelig at RVC 3 Comfort faller ned trapper eller avsatser, for eksempel.
  • Sensorene skanner gulvet. Hvis et stort fall oppdages, mottar kontrolleren et signal som får roboten til å snu.
Praktisk app-styring med WLAN
  • Appen kan brukes til å tilpasse mange av innstillingene etter individuelle preferanser.
  • Ved hjelp av appen kan du konfigurere rengjøringsroboten RVC 3 Comfort og styre den fra hvor som helst. Selv om du ikke er hjemme.
  • Informasjon om gjeldende status og et display som viser pågående rengjøringsprosess, er tilgjengelig via appen.
Personvern og oppdateringer
  • Kärcher er basert i Tyskland og legger stor vekt på databeskyttelse og på å sikre at alle gjeldende juridiske personvernkrav er oppfylt.
  • Hele dataoverføringen mellom appen på smarttelefonen din og robotstøvsugeren går via en sky til servere som kun er plassert i Tyskland.
  • Regelmessige oppdateringer forbedrer og utvider ytelsen til robotstøvsugeren og appen. Dette betyr også at systemets sikkerhet kontinuerlig oppdateres for å samsvare med gjeldende spesifikasjoner.
Presis kartlegging med allsidige tilpasningsmuligheter
  • Appen kan lagre flere kart, f.eks. for ulike etasjer.
  • Mulighet for å definere soner der roboten ikke skal rengjøre (f.eks. kattestativ, lekeområder på barnerom eller hindringer roboten ikke kan passere).
  • Definering av utvalgte områder som skal rengjøres flere ganger, med intensivmodus eller vaskes med mer vann.
Justering av rengjøringsparametere
  • Definering av ulike rengjøringsparametere i appen for individuelle områder i rommet (f.eks. sugekraft, vannmengde eller antall rengjøringsrunder).
  • Du kan planlegge rengjøringstider og opprette rengjøringsplaner via appen.
  • RVC 3 Comfort starter rengjøringsruter selvstendig basert på planlagte datoer/tider.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Ladetid batteri (min) 230
Batteritype Litium-ion-batteri
Batterikapasitet (Ah) 2,6
Kapasitet pr. lading (min) 130
Kapasitet (avhengig av rengjøringsmodus) (m²/t) 45
2-i-1-avfallsbeholder (ml) 240
2-i-1 rentvannstank (ml) 280
Sugeeffekt (Pa) maks. 15000
Støynivå (dB) < 67
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge Hvit
Vekt robotstøvsuger (inkl. moppeenhet og moppeklut) (kg) 2,8
Vekt på basestasjon (kg) 1,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 7
Høyde robotstøvsuger (mm) 97
Dimensjoner på ladestasjon (L x B x H) (mm) 212 x 167 x 260

Scope of supply

  • Rengjøringsbørste
  • Sidebørste: 1 x
  • Filter: 1 x
  • Moppeenhet
  • Klut: 1 x
  • 2-i-1 avfallsbeholder inkludert rentvannstank
  • Antall filterposer: 4 Stk

Utstyr

  • autonom rengjøring
  • Fallsensor
  • Lade- og basestasjon
  • Filterpose materiale: Fleece
  • styres ved hjelp av app
  • Tilkobling med WLAN
  • Tilkobling med Bluetooth
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
  • Talemelding
  • Lasernavigasjon (LiDAR)
  • Tidtakerprogram (Tidsurprogram): flere timere tilgjengelig
  • Rengjøringsinnstillinger: Kombinert rengjøring (vått og tørt)/ Våtrengjøring/ Kombinert rengjøring (vått og tørt)
RVC 3 Comfort Extra
RVC 3 Comfort Extra
RVC 3 Comfort Extra
RVC 3 Comfort Extra
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Tepper med kort luv
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.