RVF 7 Comfort Extra
Helautomatisk støvsuging og mopping: RVF 7 Comfort Extra med kamera og AI rengjør harde gulv og tepper med kort lugg, mens multifunksjonsstasjonen sørger for enda større autonomi.
Opplev uanstrengt gulvrengjøring med den intelligente RVF 7 Comfort Extra. Denne innovative robotstøvsugeren med vaskefunksjon rengjør ikke bare harde gulv, men også tepper med kort lugg – og den gjør det helt autonomt. Takket være intelligent LiDAR-navigasjon, kamera og AI-teknologi gjenkjenner den hindringer og navigerer sikkert gjennom alle rom. Med en sugekraft på opptil 10 000 Pascal fjerner den enkelt smuss ved tørrengjøring, mens den velprøvde Kärcher-valseteknologien sørger for utmerket våtrengjøring. Multifunksjonsstasjonen til RVF 7 Comfort Extra gir enda større selvstendighet. Så snart maskinen går tom for rentvann, eller beholderne for skittenvann og tørt smuss er fulle, kjører RVF 7 Comfort Extra automatisk tilbake til stasjonen. Der etterfylles rentvann, mens skittenvann og tørt smuss tømmes – helt uten manuell inngripen. Styr RVF 7 Comfort Extra enkelt via appen, og nyt mer fritid mens den holder hjemmet ditt skinnende rent.
Egenskaper og fordeler
Velprøvd valseteknologiDen roterende valsen fuktes kontinuerlig med rent vann og tørkes grundig av etter hver omdreining. Dette garanterer hygienisk og effektiv våtrengjøring av harde gulv.
Intelligent smussregistreringRVF 7 Comfort Extra registrerer tilsmussingsgraden og justerer deretter automatisk rengjøringsparametere for å sikre effektiv og grundig rengjøring.
Live-kamera med fjerntilgangDu kan når som helst få tilgang til live-kameraet på din tilkoblede RVF 7 Comfort Extra via appen, slik at du kan overvåke ditt eget hjem mens du er ute.
Presis navigasjon med LiDAR og kunstig intelligens
- Muliggjør rask og nøyaktig registrering av rom, selv i mørket. Dette betyr at robotstøvsugeren alltid beholder orienteringen og rengjør pålitelig.
- Den ekstra enkle lasersensoren og det intelligente kameraet gjenkjenner små eller flate objekter, som sko, sokker eller kabler, som er usynlige for LiDAR.
- Hvis laser-kamerasystemet oppdager hindringer, overføres disse til de lagrbare kartene.
Løftbar moppevalse og hovedbørste med teknologi som hindrer hår i å vikle seg
- Hvis RVF 7 Comfort Extra oppdager vått smuss eller væske på gulvet, heves hovedbørsten for tørrsuging automatisk.
- Hvis RVF 7 Comfort Extra oppdager et teppe under våtrengjøring, heves moppevalsen automatisk for å beskytte teppet mot fuktighet (kan justeres individuelt i appen).
- Hovedbørsten er utstyrt med et spesielt element mot hårvikling, slik at det er mye mindre sannsynlig at langt hår vikler seg rundt børsten, og det kan derfor fjernes mye enklere.
Totanksystem med integrert sensor
- Mikrofibervalsene fuktes kontinuerlig med vann fra rentvannstanken, mens skittenvann samles opp i en separat tank. For rene gulv – hver gang du vasker.
Multifunksjonsstasjon
- Multifunksjonsstasjonen tømmer og fyller vanntankene og tømmer beholderen for tørt smuss automatisk. Roboten fortsetter deretter rengjøringen på egen hånd.
- Etter hver rengjøringsøkt rengjøres moppevalsen automatisk med varmt vann og tørkes deretter med varmluft.
Endring av modus med et tastetrykk
- Raskt og enkelt bytte av rengjøringsmodus med et tastetrykk direkte på maskinen eller på multifunksjonsstasjonen; betjeningen er intuitiv, praktisk og mulig uten app.
Maskinvaskbar valse
- Moppevalsen kan vaskes i maskin på opptil 60 °C. Dette betyr at selv gjenstridig smuss som har samlet seg i mikrofibervalsen over tid, effektivt kan fjernes.
- Et annet alternativ for rengjøring av mikrofibervalsen, i tillegg til rengjøring i multifunksjonsstasjonen.
Praktisk appstyring
- Tilpasset innstilling av rengjøringsparametere: Oppretting av kart for forskjellige etasjer, oppsett av no-go-soner, navngiving av rom, innstilling av rengjøringstider og mye mer.
- Sugekraft, vannforbruk og andre rengjøringsinnstillinger kan stilles inn individuelt for hvert rom.
- Rengjøringsfremdriften vises kontinuerlig, og detaljerte rengjøringsrapporter kan hentes frem.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Ladetid batteri (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterispenning (V)
|14,4
|Batterikapasitet (Ah)
|5,2
|Støynivå (dB)
|< 67
|Sugeeffekt (Pa)
|maks. 13000
|Rentvannstank (ml)
|300
|Skittenvannstank (ml)
|130
|Avfallsbeholder (ml)
|250
|Kapasitet pr. lading (min)
|150 (Vakuum)
|Arealytelse (m²)
|160 (Vakuum) / 60
|Rentvannstank, multifunksjonsstasjon (l)
|3
|Skittenvannstank, multifunksjonsstasjon (l)
|2,4
|Filterpose, multifunksjonsstasjon (l)
|4
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robotens mål (L x B x H) (mm)
|105
|Robotens diameter (mm)
|360
|Mål for multifunksjonsstasjon (L x B x H) (mm)
|450 x 400 x 520
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|20,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 350 x 105
Scope of supply
- Rengjøringsbørste
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 500 ml, Foam Stop uparfymert, 2 x 30 ml
- Avfallsbeholder
- Antall filterposer: 5 Stk
- Sidebørste: 4 x
- Moppeenhet
- Mikrofiberruller: 2 Stk
- Filter: 2 x
- Rengjøringsredskap
- Rentvannstank
- Skittenvannstank
- Multifunksjonsstasjon
Utstyr
- Fallsensor
- autonom rengjøring
- AI-smussregistrering
- AI-hindringsregistrering
- Live-kamera
- Teppesensor
- styres ved hjelp av app
- Tilkobling med WLAN
- Tilkobling med Bluetooth
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
- Talemelding
- Lasernavigasjon (LiDAR)
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram): flere timere tilgjengelig
- Tørrengjøringsmodus
- Kombinert rengjøringsmodus (vått og tørt)
- autonom rengjøring: Varmtvann
- Automatisk moppetørking: Varmt
- Automatisk tankfylling
- Automatisk tanktømming
- Automatisk støvtømming
- Feiing helt inntil kanten
- Løftbar rengjøringsbørste
- Løftbar mopp
- Filterpose materiale: Fleece
Bruksområder
- Harde gulv
- På tepper med kort lugg
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.