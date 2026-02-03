Batteridrevet håndholdt støvsuger CVH 3 Plus
Med den kompakte CVH 3 Plus håndstøvsugeren kan du si farvel til skitt i stuen, soverommet, kjøkkenet og bilen.
Den batteridrevne håndstøvsugeren CVH 3 Plus fjerner effektivt alle typer smuss som hår, smuler og støv fra alle overflater – uten å etterlate spor. I tillegg sikrer det vaskbare totrinns filtersystemet, som består av et fint stålmaskefilter for grov smuss og hår og et nedstrøms HEPA-filter (EN 1822:1998), for spesielt ren utblåsingsluft. Andre fordeler: høy sugekraft og lengre levetid takket være den stillegående BLDC-motoren, det kompakte, lette designet, de to forskjellige sugenivåene med en brukstid per laderunde på opptil 20 minutter, og en praktisk ladestasjon og oppbevaringsplass for tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Høy rengjøringsytelse takket være BLDC-motoren.Høy sugekraft for alle typer mindre rengjøringsoppgaver takket være BLDC-motoren.
Valg mellom to moduser.Minimumsmodus for lang driftstid (maks. 20 min), maksmodus for høy sugekraft.
Ladestasjon med oppbevaring for tilbehør.Praktisk lading og enkel å lagre på ladestasjonen.
Lett og kompakt
- Utfør små daglige rengjøringsoppgaver uten anstrengelser.
Klar til bruk umiddelbart
- Kan brukes når som helst og hvor som helst takket være kompakt design og enkel bruk av tilbehør.
Totrinns filtersystem
- Ideell kombinasjon av fint stålmaskefilter for grovt skitt og hår, samt HEPA-filteret (EN 1822:1998).
Vaskbart filter og støvbeholder
- Lett å rengjøre under rennende vann og kan gjenbrukes.
Praktisk tilbehør
- Egnet for delikate overflater og vanskelig tilgjengelige områder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Beholder (l)
|0,15
|Støynivå (dB)
|< 78
|Nominell inngangseffekt (W)
|70
|Driftstid på minimum styrke (min)
|20
|Driftstid på maksimal styrke (min)
|10
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterispenning (V)
|7,2
|Spenning (V)
|7,2
|Batterikapasitet (Ah)
|2
|Ladetid med standard lader (t)
|4
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Batterilader: 5 V / 2 A ladestasjon + adapter (1 av hver)
- 2-i-1 fugemunnstykke
- HEPA-filtertype: HEPA filter (EN 1822:1998)
- Parkeringsstasjon med ladestasjon
Utstyr
- Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
Videoer
Bruksområder
- Bilinteriør
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.