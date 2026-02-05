Batteridrevet håndholdt støvsuger CVH Anniversary Edition
Kraftfull og alltid klar til bruk takket være det oppladbare batteriet og lading via USB-C: Med CVH 3 er smuss ikke lenger et problem – verken hjemme eller i bilen.
En kraftfull hjelper i hverdagen: Den batteridrevne håndstøvsugeren CVH 3 fjerner effektivt alle typer smuss, som hår, smuler og støv – uten å etterlate spor. Uansett overflate, uansett plass, selv på trange områder. Det vaskbare to-trinns filtersystemet, som består av et finmasket stålfilter for grovt smuss og hår, samt et HEPA-filter (EN 1822:1998) som fanger opp de fineste partiklene, sørger for ekstra ren utblåsingsluft. Flere fordeler: høy sugekraft og lang levetid takket være den stillegående BLDC-motoren, et kompakt og lett design, to sugenivåer og en batteritid på opptil 20 minutter. Den praktiske lademuligheten via USB-C gjør CVH 3 spesielt godt egnet til bruk i bil, på camping og i bobil.
Egenskaper og fordeler
Høy rengjøringsytelse takket være BLDC-motoren.Høy sugekraft for alle typer mindre rengjøringsoppgaver takket være BLDC-motoren.
Valg mellom to moduser.Minimumsmodus for lang driftstid (maks. 20 min), maksmodus for høy sugekraft.
Praktisk ladingUSB type C-ladeport på enheten gir fleksibel lading, selv når du er på farten, f.eks. i bilen eller med en powerbank.
Lett og kompakt
- Utfør små daglige rengjøringsoppgaver uten anstrengelser.
Klar til bruk umiddelbart
- Kan brukes når som helst og hvor som helst takket være kompakt design og enkel bruk av tilbehør.
Totrinns filtersystem
- Ideell kombinasjon av fint stålmaskefilter for grovt skitt og hår, samt HEPA-filteret (EN 1822:1998).
Vaskbart filter og støvbeholder
- Lett å rengjøre under rennende vann og kan gjenbrukes.
Praktisk tilbehør
- Egnet for delikate overflater og vanskelig tilgjengelige områder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Beholder (l)
|0,15
|Støynivå (dB)
|78
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 100
|Driftstid på minimum styrke (min)
|20
|Driftstid på maksimal styrke (min)
|9
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterispenning (V)
|7,2
|Spenning (V)
|7,2
|Batterikapasitet (Ah)
|2,5
|Ladetid med standard lader (t)
|4
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 76 x 76
Scope of supply
- Batterilader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 av hver)
- 2-i-1 fugemunnstykke
- HEPA-filtertype: HEPA filter (EN 1822:1998)
- Oppbevaringsbag
Utstyr
- Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
Bruksområder
- Ideell for støvsuging av overflater som bokhyller, sofaer, bord osv.
- Møbeltrekk
Tilbehør
