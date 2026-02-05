Batteridrevet håndholdt støvsuger CVH Anniversary Edition

Kraftfull og alltid klar til bruk takket være det oppladbare batteriet og lading via USB-C: Med CVH 3 er smuss ikke lenger et problem – verken hjemme eller i bilen.

En kraftfull hjelper i hverdagen: Den batteridrevne håndstøvsugeren CVH 3 fjerner effektivt alle typer smuss, som hår, smuler og støv – uten å etterlate spor. Uansett overflate, uansett plass, selv på trange områder. Det vaskbare to-trinns filtersystemet, som består av et finmasket stålfilter for grovt smuss og hår, samt et HEPA-filter (EN 1822:1998) som fanger opp de fineste partiklene, sørger for ekstra ren utblåsingsluft. Flere fordeler: høy sugekraft og lang levetid takket være den stillegående BLDC-motoren, et kompakt og lett design, to sugenivåer og en batteritid på opptil 20 minutter. Den praktiske lademuligheten via USB-C gjør CVH 3 spesielt godt egnet til bruk i bil, på camping og i bobil.

Egenskaper og fordeler
Lett og kompakt
  • Utfør små daglige rengjøringsoppgaver uten anstrengelser.
Klar til bruk umiddelbart
  • Kan brukes når som helst og hvor som helst takket være kompakt design og enkel bruk av tilbehør.
Totrinns filtersystem
  • Ideell kombinasjon av fint stålmaskefilter for grovt skitt og hår, samt HEPA-filteret (EN 1822:1998).
Vaskbart filter og støvbeholder
  • Lett å rengjøre under rennende vann og kan gjenbrukes.
Praktisk tilbehør
  • Egnet for delikate overflater og vanskelig tilgjengelige områder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Beholder (l) 0,15
Støynivå (dB) 78
Nominell inngangseffekt (W) maks. 100
Driftstid på minimum styrke (min) 20
Driftstid på maksimal styrke (min) 9
Batteritype Litium-ion-batteri
Batterispenning (V) 7,2
Spenning (V) 7,2
Batterikapasitet (Ah) 2,5
Ladetid med standard lader (t) 4
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge svart
Vekt uten tilbehør (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 76 x 76

Scope of supply

  • Batterilader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 av hver)
  • 2-i-1 fugemunnstykke
  • HEPA-filtertype: HEPA filter (EN 1822:1998)
  • Oppbevaringsbag

Utstyr

  • Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
Bruksområder
  • Ideell for støvsuging av overflater som bokhyller, sofaer, bord osv.
  • Møbeltrekk
Tilbehør
