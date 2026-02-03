Støvsuger VC 2 (ERP)
Den kompakte og enkle å betjene VC 2 støvsugeren med pose.
VC 2 fra Kärcher imponerer med sitt hygieniske og praktiske filtersystem: En full pose er lett å kaste uten å komme i kontakt med skitt. Denne kompakte støvsugeren er spesielt godt egnet for bruk i leiligheter eller mindre hus. Ideell for grundig rengjøring av harde gulv og tepper, og med fugemunnstykket og møbelbørsten er den også egnet for rengjøring i smale åpninger og på delikate overflater. En annen fordel med VC 2 er det HEPA-hygiene filteret som pålitelig filtrerer det fineste skitt som pollen og andre partikler som kan utløse allergi. Det integrerte tilbehørsrommet, effektjusteringen på selve enheten og den praktiske parkeringsposisjonen gjør støvsugeren enda mer praktisk i bruk.
Egenskaper og fordeler
Enkelt å betjene filterpose-systemEnkel å kaste. Ingen kontakt med skitten.
Oppbevaring av tilbehørTilbehør kan oppbevares, praktisk organisert, i enheten. Dette betyr at munnstykkene alltid er tilgjengelige.
Avtakbart gulvmunnstykkeMulighet for å feste på ekstra tilbehør slik at du kan støvsuge flere steder hjemme.
Oppbevaringsposisjon
- Sikker oppbevaring.
HEPA 13-Filter
- Pålitelig filtrering av det fineste skitt som pollen og andre allergiutløsende partikler.
- Ren utblåsningsluft – for et sunt boende miljø.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|700
|Arbeidsradius (m)
|7,5
|Filterposekapasitet (l)
|2,8
|Lydnivå (dB)
|76
|Støynivå (dB)
|76
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.5 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Teleskopisk sugerør, materiale: Metall
- Filterpose: Fleece
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Gulvmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Møbelbørste
Utstyr
- Gulvmunnstykke med fotpedal
- Praktisk festeanordning
- Automatisk ledningsinntrekk
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Sensitive overflater
Tilbehør
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.