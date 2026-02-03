Støvsuger VC 3 (ERP)
VC 3 Premium støvsugeren med multisyklonteknologi og en gjennomsiktig, vaskbar avfallsbeholder.
Den kompakte VC 3 bøttestøvsugeren med multisyklonteknologi lar deg støvsuge uten filterpose. Dette sparer deg for å måtte skifte og kjøpe nye dyre filterposer. Du kan også se på et øyeblikk når den gjennomsiktige avfallsbeholderen trenger å tømmes. I tillegg produserer ikke det posefrie systemet ubehagelige lukter, noe som alle – ikke bare allergikere – setter pris på. Takket være sin kompakte størrelse er VC 3 perfekt for et bredt spekter av bruksområder i leiligheter og mindre hus. Fugemunnstykket og det myke støvbørsten betyr at du kan grundig rengjøre smale åpninger og følsomme overflater så vel som harde gulv og tepper. Andre utstyrsfunksjoner på støvsugeren er det HEPA-hygiene filteret, som pålitelig filtrerer det fineste skitt som pollen eller andre allergiutløsende partikler, og den praktiske parkeringsposisjonen.
Egenskaper og fordeler
MultisyklonteknologiUtelukker behovet for gjentatte ganger å skifte filterposer og kjøpe dyre erstatninger. Avfallsbeholderen kan enkelt rengjøres med vann.
HEPA 13-FilterPålitelig filtrering av det fineste skitt som pollen og andre allergiutløsende partikler. Ren utblåsningsluft – for et sunt boende miljø.
Avtakbart gulvmunnstykkeMulighet for å feste på ekstra tilbehør slik at du kan støvsuge flere steder hjemme.
Oppbevaringsposisjon
- Sikker oppbevaring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|700
|Kapasitet avfallsbeholder (l)
|0,9
|Støynivå (dB)
|76
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.5 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Teleskopisk sugerør, materiale: Metall
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Gulvmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Møbelbørste
Utstyr
- Gulvmunnstykke med fotpedal
- Praktisk festeanordning
- Automatisk ledningsinntrekk
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Sensitive overflater
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.