Støvsuger VC 3 (ERP)

VC 3 Premium støvsugeren med multisyklonteknologi og en gjennomsiktig, vaskbar avfallsbeholder.

Den kompakte VC 3 bøttestøvsugeren med multisyklonteknologi lar deg støvsuge uten filterpose. Dette sparer deg for å måtte skifte og kjøpe nye dyre filterposer. Du kan også se på et øyeblikk når den gjennomsiktige avfallsbeholderen trenger å tømmes. I tillegg produserer ikke det posefrie systemet ubehagelige lukter, noe som alle – ikke bare allergikere – setter pris på. Takket være sin kompakte størrelse er VC 3 perfekt for et bredt spekter av bruksområder i leiligheter og mindre hus. Fugemunnstykket og det myke støvbørsten betyr at du kan grundig rengjøre smale åpninger og følsomme overflater så vel som harde gulv og tepper. Andre utstyrsfunksjoner på støvsugeren er det HEPA-hygiene filteret, som pålitelig filtrerer det fineste skitt som pollen eller andre allergiutløsende partikler, og den praktiske parkeringsposisjonen.

Egenskaper og fordeler
Støvsuger VC 3 (ERP): Multisyklonteknologi
Multisyklonteknologi
Utelukker behovet for gjentatte ganger å skifte filterposer og kjøpe dyre erstatninger. Avfallsbeholderen kan enkelt rengjøres med vann.
Støvsuger VC 3 (ERP): HEPA 13-Filter
HEPA 13-Filter
Pålitelig filtrering av det fineste skitt som pollen og andre allergiutløsende partikler. Ren utblåsningsluft – for et sunt boende miljø.
Støvsuger VC 3 (ERP): Avtakbart gulvmunnstykke
Avtakbart gulvmunnstykke
Mulighet for å feste på ekstra tilbehør slik at du kan støvsuge flere steder hjemme.
Oppbevaringsposisjon
  • Sikker oppbevaring.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 700
Kapasitet avfallsbeholder (l) 0,9
Støynivå (dB) 76
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Vekt uten tilbehør (kg) 4,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,4
Mål (L x B x H) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 1.5 m
  • Sugeslange type: med bøyd håndtak
  • Teleskopisk sugerør, materiale: Metall
  • HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
  • Gulvmunnstykke
  • Fugemunnstykke
  • Møbelbørste

Utstyr

  • Gulvmunnstykke med fotpedal
  • Praktisk festeanordning
  • Automatisk ledningsinntrekk

Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
  • Tepper
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Sensitive overflater
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.