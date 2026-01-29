Trådløs støvsuger VC 4 Cordless myHome

VC 4 Cordless myHome gjør støvsugingen lett i små husstander.

VC 4 Cordless myHome støvsugeren med en driftstid på opptil 30 minutter sparer brukeren for å slepe rundt på en stor enhet. De mange smarte funksjonene gjør støvsuging til en glede: 1-klikks tømming av støvbeholder, boost-funksjon, stille drift, ergonomisk design og en aktiv gulvmunnstykke som garanterer pålitelig oppsamling av skitt på harde gulv og tepper. Den hendige Power Lock-funksjonen fjerner behovet for å stadig holde inne strømknappen. Det gjennomtenkte designet betyr også at den kan rense vanskelig tilgjengelige områder, som langs sofaen eller under møbler.

Egenskaper og fordeler
Trådløs støvsuger VC 4 Cordless myHome: Finjustert teknologi
Finjustert teknologi
Kraftig 21.6 V batteri, perfekt tilpasset med aktivt gulvmunnstykke. Optimalisert driftstid på 30 min i normalmodus.
Trådløs støvsuger VC 4 Cordless myHome: To-trinns effektjustering
To-trinns effektjustering
Rikelig med driftstid for å rengjøre små husholdninger. Valgfri boostmodus. Opptil 18 minutters driftstid på høyeste effektnivå.
Trådløs støvsuger VC 4 Cordless myHome: Enkel å bruke
Enkel å bruke
Sugekraften kan raskt og enkelt justeres etter de ulike underlagene. Enkel 1-klikks filtertømming. Inkluderer Power Lock for enkel betjening.
Praktisk designet filtersystem
  • 3-trinns filtersystem med syklonisk, luftinntak og svampfilter.
  • Du slipper å kjøpe støvsugerposer.
  • Enkel 1-klikks filtertømming.
Aktivt gulvmunnstykke
  • Optimal skittopptak ved motorisert rulle.
  • Sikrer pålitelig rengjøring av overflater.
  • Ekstrem manøvrerbarhet gjør det svært enkelt å flytte under møbler.
Enkel oppbevaring av håndholdt støvsuger
  • Ved hjelp av veggbraketten kan enheten raskt og enkelt oppbevares.
  • Plassbesparende design, alltid klar til bruk.
  • Praktisk lading fra fast posisjon.
Mange bruksområder
  • Mulighet for å feste på ekstra tilbehør slik at du kan støvsuge flere steder hjemme.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Støynivå (dB) < 78
Beholderkapasitet (ml) 650
Batteritype Litium-ion-batteri
Spenning (V) 21,6
Kapasitet (Ah) 2,5
Kjøretid per batterilading (/min) Normalmodus: / ca 30 Boostmodus: / ca 18
Ladetid med standard lader (min) 345
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 2,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,4
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 236 x 1115

Scope of supply

  • Batteri: 21.6 V / 2.5 Ah batteri (1 enhet)
  • Skumfilter
  • Luftinntaksfilter: 1 Stk
  • Universalt gulvmunnstykke
  • Fugemunnstykke
  • Møbelmunnstykke og myk støvbørste (2-i-1)
  • Sugerør: Plast
  • Liten veggbrakett

Utstyr

  • Posefritt filtersystem
  • Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
Bruksområder
  • Forseglede harde gulv
  • Tepper
  • Overflater i tekstil
  • Trapper
Tilbehør
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.