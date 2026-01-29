Trådløs støvsuger VC 4 Cordless myHome
VC 4 Cordless myHome gjør støvsugingen lett i små husstander.
VC 4 Cordless myHome støvsugeren med en driftstid på opptil 30 minutter sparer brukeren for å slepe rundt på en stor enhet. De mange smarte funksjonene gjør støvsuging til en glede: 1-klikks tømming av støvbeholder, boost-funksjon, stille drift, ergonomisk design og en aktiv gulvmunnstykke som garanterer pålitelig oppsamling av skitt på harde gulv og tepper. Den hendige Power Lock-funksjonen fjerner behovet for å stadig holde inne strømknappen. Det gjennomtenkte designet betyr også at den kan rense vanskelig tilgjengelige områder, som langs sofaen eller under møbler.
Egenskaper og fordeler
Finjustert teknologiKraftig 21.6 V batteri, perfekt tilpasset med aktivt gulvmunnstykke. Optimalisert driftstid på 30 min i normalmodus.
To-trinns effektjusteringRikelig med driftstid for å rengjøre små husholdninger. Valgfri boostmodus. Opptil 18 minutters driftstid på høyeste effektnivå.
Enkel å brukeSugekraften kan raskt og enkelt justeres etter de ulike underlagene. Enkel 1-klikks filtertømming. Inkluderer Power Lock for enkel betjening.
Praktisk designet filtersystem
- 3-trinns filtersystem med syklonisk, luftinntak og svampfilter.
- Du slipper å kjøpe støvsugerposer.
- Enkel 1-klikks filtertømming.
Aktivt gulvmunnstykke
- Optimal skittopptak ved motorisert rulle.
- Sikrer pålitelig rengjøring av overflater.
- Ekstrem manøvrerbarhet gjør det svært enkelt å flytte under møbler.
Enkel oppbevaring av håndholdt støvsuger
- Ved hjelp av veggbraketten kan enheten raskt og enkelt oppbevares.
- Plassbesparende design, alltid klar til bruk.
- Praktisk lading fra fast posisjon.
Mange bruksområder
- Mulighet for å feste på ekstra tilbehør slik at du kan støvsuge flere steder hjemme.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støynivå (dB)
|< 78
|Beholderkapasitet (ml)
|650
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|21,6
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Kjøretid per batterilading (/min)
|Normalmodus: / ca 30 Boostmodus: / ca 18
|Ladetid med standard lader (min)
|345
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Batteri: 21.6 V / 2.5 Ah batteri (1 enhet)
- Skumfilter
- Luftinntaksfilter: 1 Stk
- Universalt gulvmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke og myk støvbørste (2-i-1)
- Sugerør: Plast
- Liten veggbrakett
Utstyr
- Posefritt filtersystem
- Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
Videoer
Bruksområder
- Forseglede harde gulv
- Tepper
- Overflater i tekstil
- Trapper
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.