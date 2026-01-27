Trådløs støvsuger VC 7 Cordless yourMax
Enkel rengjøring med maksimal driftstid: Støvsugeren VC 7 Cordless yourMax imponerer med lav vekt, poseløst filtersystem og en smart støvsensor.
Gjør støvsuging til en lek fremfor et ork: VC 7 Cordless yourMax kombinerer nyeste teknologi med omfattende utstyr og brukervennlighet. Den innovative støvsensoren oppdager smusset automatisk og justerer sugekraften deretter, noe som gir effektiv bruk av batteriet i opptil 60 minutter. Den kraftige 350 W BLDC-motoren og 25,2 V batterispenning gjør støvsugingen uanstrengt. Trenger du ekstra kraft, aktiverer du boost-funksjonen med et enkelt knappetrykk. Andre fordeler er hygienisk tømming av støvbeholderen med ett klikk, ergonomisk design for enkel tilgang under møbler, og LED-lys på gulvmunnstykket som avslører støvet. Filterrens er også gjort enkelt med det medfølgende verktøyet og ekstra filter. Det brede utvalget av munnstykker gjør at du er klar for enhver oppgave: Fugemunnstykket tar seg av kriker og kroker, 2-i-1-munnstykket er perfekt for møbler, og den myke børsten skåner ømfintlige overflater. Praktiske detaljer som batteriindikator og veggbrakett med lading gjør opplevelsen komplett.
Egenskaper og fordeler
StøvsensorteknologiAutomatisk støvdeteksjon og effektkontroll. Intelligent effektjustering for lengre brukstid. Intuitiv og problemfri støvsuging.
Finjustert teknologiKraftig 25.2 V batteri, perfekt tilpasset med aktivt gulvmunnstykke. Optimalisert driftstid på 60 min i normalmodus. 350 W motor, aktivt gulvmunnstykke, Power Lock og 3-trinns posefritt filtersystem.
Praktisk designet filtersystem3-trinns filtersystem med syklonisk, luftinntaks- og HEPA-hygienefilter. HEPA-hygienefilter (EN 1822:1998) for spesielt ren utblåsningsluft. Enkel 1-klikks filtertømming.
Aktivt gulvmunnstykke
- Optimal skittopptak ved motorisert rulle.
- Ekstrem manøvrerbarhet gjør det svært enkelt å flytte under møbler.
- Sikrer pålitelig rengjøring av overflater.
To-trinns effektjustering
- Rikelig med driftstid for å rengjøre større husholdninger.
- Valgfri boostmodus.
Veggbrakett inkludert ladealternativ
- Ved hjelp av veggbraketten kan enheten raskt og enkelt oppbevares.
- Praktisk lading ved bare å henge opp støvsugeren.
Intuitiv tilbakemelding og ladestatusindikator
- Tilbakemeldinger og feilmeldinger via lettleselig LED-display.
- Klar indikator for batteristatus.
Enkel å bruke
- Sugekraften kan raskt og enkelt justeres etter de ulike underlagene.
- Valgfri boostmodus.
- Inkluderer Power Lock for enkel betjening.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støynivå (dB)
|< 78
|Beholderkapasitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|25,2
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Kjøretid per batterilading (/min)
|Normalmodus: / ca 60 Boostmodus: / ca 8
|Ladetid med standard lader (min)
|220
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25.2 V / 2.5 Ah batteri (1 enhet)
- HEPA-filtertype: HEPA 12 filter
- Luftinntaksfilter: 2 Stk
- Verktøy for rengjøring av filter
- Stort universalt gulvmunnstykke med LED
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke og myk støvbørste (2-i-1)
- Myk børste
- Sugerør: Metall
- Stor veggbrakett med ladestasjon
Utstyr
- "Softgrip" håndtak
- Posefritt filtersystem
- Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
- Støvsensor
Bruksområder
- Forseglede harde gulv
- Tepper
- Overflater i tekstil
- Trapper
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.