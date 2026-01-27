Trådløs støvsuger VC 7 Signature Line
VC 7 Signature Line støvsuger med innovativ støvsensor og ekstra batteri. Eget verktøy for filterrengjøring, fugemunnstykke, miniturbobørste, møbelbørste og veggfeste med ladefunksjon.
Bare våre kraftigste og mest innovative produkter bærer signaturen til selskapets grunnlegger, teknologipioneren Alfred Kärcher. Dette gjør den nye VC 7 Signature Line umiddelbart gjenkjennelig som den beste enheten i sin kategori. Med kvaliteter som støvsensoren, det aktive gulvmunnstykket og 2-trinns sugekraft setter den også en ny standard for rengjøringsresultater og brukstid. Takket være et ekstra batteri er VC 7 Signature Line alltid klar til bruk for effektiv rengjøring i store husholdninger.
Egenskaper og fordeler
Signature Line-fordelerSignaturen til selskapets grunnlegger Alfred Kärcher gjør at produktet er lett gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori. Andre eksklusive fordeler inkluderer app-støtte og utvidet garanti.
Ekstra batteriFor bruk uten avbrudd
StøvsensorteknologiAutomatisk støvdeteksjon og effektkontroll. Intelligent effektjustering for lengre brukstid. Intuitiv og problemfri støvsuging.
Aktivt gulvmunnstykke
- Optimal skittopptak ved motorisert rulle.
- Ekstrem manøvrerbarhet gjør det svært enkelt å flytte under møbler.
- Sikrer pålitelig rengjøring av overflater.
Praktisk designet filtersystem
- 3-trinns filtersystem med syklonisk, luftinntaks- og HEPA-hygienefilter.
- HEPA-hygienefilter (EN 1822:1998) for spesielt ren utblåsningsluft.
- Enkel 1-klikks filtertømming.
Enkel å bruke
- Sugekraften kan raskt og enkelt justeres etter de ulike underlagene.
- Valgfri boostmodus.
- Inkluderer Power Lock for enkel betjening.
Intuitiv tilbakemelding og ladestatusindikator
- Tilbakemeldinger og feilmeldinger via lettleselig LED-display.
- Klar indikator for batteristatus.
Veggbrakett inkludert ladealternativ
- Ved hjelp av veggbraketten kan enheten raskt og enkelt oppbevares.
- Praktisk lading ved bare å henge opp støvsugeren.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støynivå (dB)
|< 78
|Beholderkapasitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|25,2
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Kjøretid per batterilading (/min)
|Normalmodus: / ca 60 Boostmodus: / ca 8
|Ladetid med standard lader (min)
|220
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (2 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12 filter
- Luftinntaksfilter: 2 Stk
- Verktøy for rengjøring av filter
- Stort universalt gulvmunnstykke med LED
- Mini turbo børste
- Fugemunnstykke
- 2-i-1 møbelmunnstykke
- Sugerør: Metall
- Stor veggbrakett med ladestasjon
Utstyr
- "Softgrip" håndtak
- Posefritt filtersystem
- Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
- Støvsensor
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper
- Overflater i tekstil
- Trapper
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.