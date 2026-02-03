VCH 4 UVClean – for en ren og sunn søvn. Madrasser kan skjule millioner av midd og bakterier som utløser allergier og forstyrrer søvnen – derfor holder det ikke at madrassen bare ser ren ut. VCH 4 UVClean fjerner effektivt både synlige og usynlige partikler, som midd og andre allergener, fra madrasser og tekstile overflater for en grundig rengjøring helt ned i fibrene. Madrassrengjøreren kombinerer tre kraftfulle teknologier med imponerende resultat: Vibrasjon: Den kraftige bankevalse løsner inngrodd smuss, hudceller og midd fra fibrene og trekker dem opp til overflaten. Sug: Den sterke motoren suger deretter opp alle løsnede partikler uten kompromiss og samler dem trygt i avfallsbeholderen. UV-C lys: Samtidig nøytraliserer det integrerte UV-C-lyset opptil 99,9 % av alle bakterier og midd på overflaten. Denne kombinasjonen sikrer en dyp rengjøring av madrasser, puter og andre tekstile overflater – for bedre hygiene og beskyttelse av helsen din.