VCH 4 UVClean
Fiber-dyp rengjøring – også for allergikere: VCH 4 UVClean bruker UV-C-lys, vibrasjon og kraftig sugeevne til å fjerne 99,9 % av alle midd og bakterier fra madrasser og tekstile overflater.
VCH 4 UVClean – for en ren og sunn søvn. Madrasser kan skjule millioner av midd og bakterier som utløser allergier og forstyrrer søvnen – derfor holder det ikke at madrassen bare ser ren ut. VCH 4 UVClean fjerner effektivt både synlige og usynlige partikler, som midd og andre allergener, fra madrasser og tekstile overflater for en grundig rengjøring helt ned i fibrene. Madrassrengjøreren kombinerer tre kraftfulle teknologier med imponerende resultat: Vibrasjon: Den kraftige bankevalse løsner inngrodd smuss, hudceller og midd fra fibrene og trekker dem opp til overflaten. Sug: Den sterke motoren suger deretter opp alle løsnede partikler uten kompromiss og samler dem trygt i avfallsbeholderen. UV-C lys: Samtidig nøytraliserer det integrerte UV-C-lyset opptil 99,9 % av alle bakterier og midd på overflaten. Denne kombinasjonen sikrer en dyp rengjøring av madrasser, puter og andre tekstile overflater – for bedre hygiene og beskyttelse av helsen din.
Egenskaper og fordeler
500 W kraftig sugeevne
Effektiv bankevalseDen kraftige vibrasjonen fra bankevalsen (180 slag i sekundet) løsner selv inngrodd og gjenstridig smuss, midd og deres avføring fra madrasser og andre tekstile overflater.
Pålitelig UV-C-lysDet integrerte UV-C-lyset virker på overflaten og nøytraliserer pålitelig 99,9 % av alle bakterier og midd – helt uten bruk av kjemikalier.
Innovativt 2-kammers beholdningssystem
- Når støvet først er sugd opp, roteres det raskt ved hjelp av syklonteknologi, slik at grove partikler faller ned i den første kammeren i beholderen, mens finstøv samles i det andre.
- Separasjonen av luft og smuss sikrer varig og effektiv sugeevne.
Lang nettkabel
- Det store arbeidsområdet sparer tid og gir ekstra brukervennlighet, siden store flater kan rengjøres i én omgang – uten avbrudd.
65 °C varm luft for avfukting
- Varm luft-avfukting skaper et tørt, midd- og bakteriehemmende mikroklima i madrassen og andre tekstile overflater, som også forhindrer muggsporer.
Kompakt og lett design
- Utformingen sikrer enkel håndtering for praktisk og allsidig rengjøring, og enheten kan oppbevares på en hylle eller i et skap etter bruk for å spare plass.
Enkel sluttrengjøring
- Alle deler er nøye designet for å gjøre vedlikehold og rengjøring raskt, hygienisk og ukomplisert. Tømming av avfallsbeholderen går raskt, slik at du kan fortsette rengjøringen med en gang.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Kapasitet avfallsbeholder (ml)
|400
|Støynivå (dB)
|80
|Avfukting med varm luft (°C)
|65
|Nominell inngangseffekt (W)
|500
|Lengde på ledning (m)
|5
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|309 x 240 x 170
Utstyr
- Bankevals
- Skumfilter: 2 Stk
- Motorbeskyttelsesfilter: 3 Stk
Videoer
Bruksområder
- Madrasser
- Tekstilmøbler
- Barnesenger
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.