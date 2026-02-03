VCH 4 UVClean

Fiber-dyp rengjøring – også for allergikere: VCH 4 UVClean bruker UV-C-lys, vibrasjon og kraftig sugeevne til å fjerne 99,9 % av alle midd og bakterier fra madrasser og tekstile overflater.

VCH 4 UVClean – for en ren og sunn søvn. Madrasser kan skjule millioner av midd og bakterier som utløser allergier og forstyrrer søvnen – derfor holder det ikke at madrassen bare ser ren ut. VCH 4 UVClean fjerner effektivt både synlige og usynlige partikler, som midd og andre allergener, fra madrasser og tekstile overflater for en grundig rengjøring helt ned i fibrene. Madrassrengjøreren kombinerer tre kraftfulle teknologier med imponerende resultat: Vibrasjon: Den kraftige bankevalse løsner inngrodd smuss, hudceller og midd fra fibrene og trekker dem opp til overflaten. Sug: Den sterke motoren suger deretter opp alle løsnede partikler uten kompromiss og samler dem trygt i avfallsbeholderen. UV-C lys: Samtidig nøytraliserer det integrerte UV-C-lyset opptil 99,9 % av alle bakterier og midd på overflaten. Denne kombinasjonen sikrer en dyp rengjøring av madrasser, puter og andre tekstile overflater – for bedre hygiene og beskyttelse av helsen din.

Egenskaper og fordeler
VCH 4 UVClean: 500 W kraftig sugeevne
500 W kraftig sugeevne
VCH 4 UVClean: Effektiv bankevalse
Effektiv bankevalse
Den kraftige vibrasjonen fra bankevalsen (180 slag i sekundet) løsner selv inngrodd og gjenstridig smuss, midd og deres avføring fra madrasser og andre tekstile overflater.
VCH 4 UVClean: Pålitelig UV-C-lys
Pålitelig UV-C-lys
Det integrerte UV-C-lyset virker på overflaten og nøytraliserer pålitelig 99,9 % av alle bakterier og midd – helt uten bruk av kjemikalier.
Innovativt 2-kammers beholdningssystem
  • Når støvet først er sugd opp, roteres det raskt ved hjelp av syklonteknologi, slik at grove partikler faller ned i den første kammeren i beholderen, mens finstøv samles i det andre.
  • Separasjonen av luft og smuss sikrer varig og effektiv sugeevne.
Lang nettkabel
  • Det store arbeidsområdet sparer tid og gir ekstra brukervennlighet, siden store flater kan rengjøres i én omgang – uten avbrudd.
65 °C varm luft for avfukting
  • Varm luft-avfukting skaper et tørt, midd- og bakteriehemmende mikroklima i madrassen og andre tekstile overflater, som også forhindrer muggsporer.
Kompakt og lett design
  • Utformingen sikrer enkel håndtering for praktisk og allsidig rengjøring, og enheten kan oppbevares på en hylle eller i et skap etter bruk for å spare plass.
Enkel sluttrengjøring
  • Alle deler er nøye designet for å gjøre vedlikehold og rengjøring raskt, hygienisk og ukomplisert. Tømming av avfallsbeholderen går raskt, slik at du kan fortsette rengjøringen med en gang.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Kapasitet avfallsbeholder (ml) 400
Støynivå (dB) 80
Avfukting med varm luft (°C) 65
Nominell inngangseffekt (W) 500
Lengde på ledning (m) 5
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Vekt uten tilbehør (kg) 2,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,8
Mål (L x B x H) (mm) 309 x 240 x 170

Utstyr

  • Bankevals
  • Skumfilter: 2 Stk
  • Motorbeskyttelsesfilter: 3 Stk

Videoer

Bruksområder
  • Madrasser
  • Tekstilmøbler
  • Barnesenger
Tilbehør
