Tekstilrenser SE 2 Spot
Den kompakte og brukervennlige tekstilrenseren SE 2 Spot er den perfekte hjelperen for rask og målrettet fjerning av flekker og smuss fra møbler og tekstiler.
Den praktiske tekstilrenseren SE 2 Spot er den perfekte hjelperen for målrettet og umiddelbar fjerning av flekker på møbler og tekstiler. SE 2 Spot fjerner raskt smuss og vond lukt, og håndterer effektivt for eksempel mat- og drikkeflekker. Takket være det kompakte designet er tekstilrenseren svært brukervennlig og tar liten plass ved oppbevaring. Det betyr at den er raskt klar til bruk når uventet smuss må fjernes. Den store rekkevidden som den 4,5 meter lange ledningen gir, muliggjør fleksibel rengjøring overalt i rommet. Praktisk oppbevaring av tilbehør på selve maskinen sørger for at alt utstyr er lett tilgjengelig og klart til bruk. Inkluderer møbelmunnstykke og rengjøringsmiddel.
Egenskaper og fordeler
Velprøvd Kärcher-teknologi for optimale rengjøringsresultaterRenser dypt inn i fibrene på tekstiloverflater. Lav restfuktighet gir rask tørking av tekstiloverflater. Rask og enkel rengjøring med effektiv spray-ekstraksjon i kombinasjon med en kraftig, men energieffektiv motor.
Spesialutviklet tilbehør for enkel og dyptvirkende rengjøringMøbelmunnstykket gjør det raskt og enkelt å fjerne inngrodd smuss. Integrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring.
Ultrakompakt, plassbesparende enhetFleksibel i trange områder og vanskelig tilgjengelige steder. Praktisk bærehåndtak for rask og enkel transport. Plassbesparende oppbevaring.
Praktisk oppbevaring for slange og ekstra tilbehør
- Lett å bære med én hånd – alt tilbehør og slangen kan oppbevares direkte på enheten.
- Alt tilbehør følger alltid med på enheten – klart til bruk når du trenger det.
Enkel og praktisk håndtering
- Enkel av- og på-knapp.
- Intuitiv betjening.
- Klar til bruk med én gang.
Totankssystem
- Enkel påfylling av rentvannstanken.
- Smidig tømming av skittenvannstanken – helt uten kontakt med smuss.
Ultrafleksibel 2-i-1-slange
- Integrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring.
- Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort.
- Slange med kuleledd gir enda større bevegelsesfrihet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|450
|Arbeidsradius (m)
|6,3
|Rentvannstank (l)
|1,5
|Skittenvannstank (l)
|0,8
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strømledning (m)
|4,5
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.8 m
- Møbelmunnstykke: 88 mm
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 100 ml
- 2-i-1 komfortsystem: integrert sprayekstraksjonsslange
Utstyr
- Oppbevaring av kabel
- Totankssystem
- Praktisk oppbevaring for slange og tilbehør
Videoer
Bruksområder
- Tepper
- Møbeltrekk
- Tekstilmøbler
- Bilseter
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.