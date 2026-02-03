Tekstilrenser SE 3 Compact Home
Den kraftige og energieffektive tepperenseren imponerer med dyprengjøring av tekstiloverflater som møbeltrekk, samt kompakt design og selvrensingssystem som holder enheten ren.
Dyprengjøring helt ned i fibrene og kompakt design: SE 3 Compact Home er en kraftig, energieffektiv og restefri løsning for rengjøring av tekstiloverflater. Den kompakte utformingen gjør enheten enkel å håndtere og plassbesparende å oppbevare, slik at den alltid er raskt klar til bruk – perfekt for grundig og praktisk dyprengjøring, selv ved uventet tilsmussing. Smuss fjernes effektivt fra møbler, tepper, løpere og små matter. Den lange, fleksible sugeslangen med integrert rengjøringsmiddelhose gir høy komfort og fleksibilitet, selv på vanskelig tilgjengelige områder, mens den ekstra lange kabelen sikrer maksimal bevegelsesfrihet. Med praktisk oppbevaring på enheten er alt tilbehør lett tilgjengelig. 2-i-1-tanksystemet forhindrer direkte kontakt med smuss. Når rengjøringen er ferdig, sørger den hygieniske selvrensingsfunksjonen for å forhindre bakterie- og luktutvikling. Inkluderer munnstykke for møbelrens, fugemunnstykke og rengjøringsmiddel.
Egenskaper og fordeler
Velprøvd Kärcher-teknologi for optimale rengjøringsresultaterRenser dypt inn i fibrene på tekstiloverflater. Lav restfuktighet gir rask tørking av tekstiloverflater. Rask og enkel rengjøring med effektiv spray-ekstraksjon i kombinasjon med en kraftig, men energieffektiv motor.
Spesialutviklet tilbehør for enkel og dyptvirkende rengjøringThe upholstery spray extraction nozzle can be used to clean ingrained dirt quickly and easily, while the spray extraction crevice nozzle makes light work of cleaning particularly hard to reach areas. Integrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring. Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort.
Hygienic flush functionEtter rengjøring renses enheten med skyllefunksjonen, som fjerner smusstrester og forhindrer vond lukt fra bakterieoppbygging. Gjør det mulig å lagre en ren enhet med en gang.
Ultrakompakt, plassbesparende enhet
- Fleksibel i trange områder og vanskelig tilgjengelige steder.
- Praktisk bærehåndtak for rask og enkel transport.
- Plassbesparende oppbevaring.
Totankssystem
- Enkel påfylling av rentvannstanken.
- Smidig tømming av skittenvannstanken – helt uten kontakt med smuss.
Ultrafleksibel 2-i-1-slange
- Integrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring.
- Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort.
- Slange med kuleledd gir enda større bevegelsesfrihet.
Praktisk oppbevaring for slange og ekstra tilbehør
- Lett å bære med én hånd – alt tilbehør og slangen kan oppbevares direkte på enheten.
- Alt tilbehør følger alltid med på enheten – klart til bruk når du trenger det.
Storage area for small accessories
- Praktisk for midlertidig oppbevaring under rengjøring.
- Perfekt for svamper, kluter og smådeler.
Enkel og praktisk håndtering
- Enkel av- og på-knapp.
- Intuitiv betjening.
- Klar til bruk med én gang.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|500
|Arbeidsradius (m)
|5,8
|Rentvannstank (l)
|1,7
|Skittenvannstank (l)
|2,9
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strømledning (m)
|3,6
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.9 m
- Møbelmunnstykke: 88 mm
- Munnstykke for fuger
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 100 ml
- 2-i-1 komfortsystem: integrert sprayekstraksjonsslange
Utstyr
- Oppbevaring av kabel
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Totankssystem
- Praktisk oppbevaring for slange og tilbehør
- Oppbevaring for mindre deler
- Systemrengjøringsfunksjon
Bruksområder
- Tepper
- Møbeltrekk
- Bilseter
