Tekstilrenser SE 3 Compact Home Floor
Den kraftige og energieffektive tepperenseren imponerer med dyprengjøring av tekstiloverflater som tepper. Den kompakte designen og selvrensingsfunksjonen sørger for at enheten holder seg ren.
Dyprengjøring helt ned i fibrene og kompakt design: SE 3 Compact Home Floor er en kraftig og energieffektiv løsning for rengjøring av tekstiloverflater. Den kompakte utformingen gjør den enkel å oppbevare, slik at den alltid er raskt klar til bruk når grundig og praktisk dyprengjøring trengs. Smuss fjernes raskt og effektivt fra møbler og tepper. Den fleksible sugeslangen og lange kabelen gir høy komfort, fleksibilitet og bevegelsesfrihet. Den innovative 2-i-1 sprayekstraksjonsmunnstykket XXL, kombinert med forlengerrørene, gjør det enkelt å rengjøre mellomstore tepper i oppreist stilling. Montert direkte på håndtaket, rengjør munnstykket større tekstilflater dobbelt så raskt som et vanlig møbelmunnstykke. Med praktisk oppbevaring på enheten er alt tilbehør lett tilgjengelig. 2-i-1-tanksystemet hindrer direkte kontakt med smuss, og etter bruk sørger den hygieniske selvrensingsfunksjonen for å forebygge bakterie- og luktutvikling. Inkluderer munnstykke for møbelrens, fugemunnstykke og rengjøringsmiddel.
Egenskaper og fordeler
Velprøvd Kärcher-teknologi for optimale rengjøringsresultaterRenser dypt inn i fibrene på tekstiloverflater. Lav restfuktighet gir rask tørking av tekstiloverflater. Rask og enkel rengjøring med effektiv spray-ekstraksjon i kombinasjon med en kraftig, men energieffektiv motor.
Spesialutviklet tilbehør for enkel og dyptvirkende rengjøringThe innovative 2-in-1 spray extraction nozzle XXL, together with the extension tubes, enables convenient cleaning of medium-sized carpets. Can also be used directly on the handle for quick upholstery cleaning. The upholstery spray extraction nozzle can be used to clean ingrained dirt quickly and easily, while the spray extraction crevice nozzle makes light work of cleaning particularly hard to reach areas. Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort.
Hygienic flush functionEtter rengjøring renses enheten med skyllefunksjonen, som fjerner smusstrester og forhindrer vond lukt fra bakterieoppbygging. Gjør det mulig å lagre en ren enhet med en gang.
Ultrakompakt, plassbesparende enhet
- Fleksibel i trange områder og vanskelig tilgjengelige steder.
- Praktisk bærehåndtak for rask og enkel transport.
- Plassbesparende oppbevaring.
Totankssystem
- Enkel påfylling av rentvannstanken.
- Smidig tømming av skittenvannstanken – helt uten kontakt med smuss.
Ultrafleksibel 2-i-1-slange
- Integrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring.
- Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort.
- Slange med kuleledd gir enda større bevegelsesfrihet.
Praktisk oppbevaring for slange og ekstra tilbehør
- Lett å bære med én hånd – alt tilbehør og slangen kan oppbevares direkte på enheten.
- Alt tilbehør følger alltid med på enheten – klart til bruk når du trenger det.
Storage area for small accessories
- Praktisk for midlertidig oppbevaring under rengjøring.
- Perfekt for svamper, kluter og smådeler.
Enkel og praktisk håndtering
- Enkel av- og på-knapp.
- Intuitiv betjening.
- Klar til bruk med én gang.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|500
|Arbeidsradius (m)
|6
|Rentvannstank (l)
|1,7
|Skittenvannstank (l)
|2,9
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strømledning (m)
|3,6
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 225 x 260
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.9 m
- Sprayekstraksjonsrør: 2 Stk, 0.5 m, Plast
- 2-i-1 sprøyte-ekstraksjonsmunnstykke XXL
- Møbelmunnstykke: 88 mm
- Munnstykke for fuger
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 100 ml
- 2-i-1 komfortsystem: integrert sprayekstraksjonsslange
Utstyr
- Oppbevaring av kabel
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Totankssystem
- Praktisk oppbevaring for slange og tilbehør
- Oppbevaring for mindre deler
- Systemrengjøringsfunksjon
Bruksområder
- Tepper
- Møbeltrekk
- Bilseter
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.