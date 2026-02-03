Tekstilrenser SE 3 Compact Home Shoe N1
Kompakt og kraftig tekstilrenser med fiberdyp rengjøring av møbler og tepper. Energieffektiv, enkel å bruke og med selvrensfunksjon. Ekstra bredt munnstykke medfølger.
SE 3 Compact Home Shoe gir en grundig rengjøring helt ned i fibrene og har en smart, plassbesparende design. Den er ideell for effektiv rengjøring av tekstiloverflater som møbler, tepper og bilseter. Den fleksible sugeslangen gir stor bevegelsesfrihet, og det praktiske Shoe!Cleaner-tilbehøret gjør det enkelt å rengjøre sko – raskt, grundig og uten vannsøl. Med automatisk vannoppsug tørker skoene raskt, og resultatet blir hygienisk rent på kort tid. Det smarte 2-i-1-tanksystemet hindrer kontakt med skittent vann, og integrert tilbehørsoppbevaring sørger for at alt er lett tilgjengelig. Etter bruk aktiveres en selvrensfunksjon som motvirker bakterier og vond lukt. Inkludert: Shoe!Cleaner-munnstykke, fugemunnstykke og rengjøringsmiddel RM 519N.
Egenskaper og fordeler
Velprøvd Kärcher-teknologi for optimale rengjøringsresultaterRenser dypt inn i fibrene på tekstiloverflater. Lav restfuktighet gir rask tørking av tekstiloverflater. Rask og enkel rengjøring med effektiv spray-ekstraksjon i kombinasjon med en kraftig, men energieffektiv motor.
Innovativ Shoe!Cleaner for optimal rengjøring av skoDryppfri bruk – vannet suges automatisk opp under rengjøringen. Lav restfuktighet gir rask tørking av skoene. Systemrensefunksjonen forhindrer at tilbehør blir skittent under bruk. Hendene holdes rene, og tilbehøret kan ryddes bort med én gang.
Hygienic flush functionEtter rengjøring renses enheten med skyllefunksjonen, som fjerner smusstrester og forhindrer vond lukt fra bakterieoppbygging. Gjør det mulig å lagre en ren enhet med en gang.
Ultrakompakt, plassbesparende enhet
- Fleksibel i trange områder og vanskelig tilgjengelige steder.
- Praktisk bærehåndtak for rask og enkel transport.
- Plassbesparende oppbevaring.
Totankssystem
- Enkel påfylling av rentvannstanken.
- Smidig tømming av skittenvannstanken – helt uten kontakt med smuss.
Ultrafleksibel 2-i-1-slange
- Integrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring.
- Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort.
- Slange med kuleledd gir enda større bevegelsesfrihet.
Praktisk oppbevaring for slange og ekstra tilbehør
- Lett å bære med én hånd – alt tilbehør og slangen kan oppbevares direkte på enheten.
- Alt tilbehør følger alltid med på enheten – klart til bruk når du trenger det.
Storage area for small accessories
- Praktisk for midlertidig oppbevaring under rengjøring.
- Perfekt for svamper, kluter og smådeler.
Enkel og praktisk håndtering
- Enkel av- og på-knapp.
- Intuitiv betjening.
- Klar til bruk med én gang.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|500
|Arbeidsradius (m)
|5,8
|Rentvannstank (l)
|1,7
|Skittenvannstank (l)
|2,9
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strømledning (m)
|3,6
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.9 m
- Møbelmunnstykke: 88 mm
- Munnstykke for fuger
- Shoe!Cleaner – Skorengjører
- Rengjøringsmidler: Naturlig teppe- og møbelrens RM 519N, 1 l
- 2-i-1 komfortsystem: integrert sprayekstraksjonsslange
Utstyr
- Oppbevaring av kabel
- Totankssystem
- Praktisk oppbevaring for slange og tilbehør
- Oppbevaring for mindre deler
- Systemrengjøringsfunksjon
Bruksområder
- Tepper
- Møbeltrekk
- Bilseter
- Sko/ Turstøvler
