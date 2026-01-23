Rengjøringsresultatet forbedres ved en ny dyseteknologi som fører til enkel og ergonomisk rengjøring. Den unike dyseteknologien sørger for at tørketiden reduseres med 50 % sammenlignet med tilsvarende produkter. Det er enkelt å lagre alt av tilbehør på maskinen og den kommer med ergonomisk håndtak med låsefunksjon. Dette er noen av faktorene som bidrar til at SE 4001 er en brukervennlig maskin.