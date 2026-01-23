Tekstilrenser SE 4001
Rengjøringsresultatet forbedres ved en ny dyseteknologi som fører til enkel og ergonomisk rengjøring. Den unike dyseteknologien sørger for at tørketiden reduseres med 50 % sammenlignet med tilsvarende produkter. Det er enkelt å lagre alt av tilbehør på maskinen og den kommer med ergonomisk håndtak med låsefunksjon. Dette er noen av faktorene som bidrar til at SE 4001 er en brukervennlig maskin.
Egenskaper og fordeler
Kärcher dyseteknologiReduserer tørketiden med 50 %
Avtakbar rentvannstankEnkel fylling og tømming uten at maskinen må åpnes. Støtsikker og gjennomsiktig beholder. Rentvannstanken er lett å feste til maskinen.
3-i-1 bærehåndtakTilrettelagt for komfortabel bæring, åpning, lukking og tømming av beholder.
Ledningskrok
- Praktisk oppbevaring av strømkabel.
Mulighet for oppbevaring av tilbehør på beholder
- Praktisk oppbevaring for alt tilbehør.
Robust plastbeholder og støtsikker rentvannstank
- Bygget for å vare.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Luftmengde (l/s)
|70
|Støvsuger (mBar/hPa)
|210 / 21
|Effekt, pumpe (W)
|maks. 40
|Inngangseffekt turbin/ pumpe (W)
|maks. 1400 / maks. 40
|Arbeidsbredde (mm)
|230
|Rentvannstank (l)
|4
|Skittenvannstank (l)
|4
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Sprøytemengde (l/min)
|1
|Sprøytetrykk (bar)
|1
|Strømledning (m)
|7,5
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|441 x 386 x 480
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
Scope of supply
- Sprayekstraksjonsrør: 2 Stk, 0.5 m, Plast
- Gulvmunnstykke med tilbehør for harde overflater: 230 mm
- Gulvmunnstykke for grovstøvsuging: klips
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Skumfilter
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 100 ml
- Filterpose Fleece: 1 Stk
Utstyr
- Solid støtfanger
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Oppbevaring for mindre deler
Videoer
Bruksområder
- Teppebelagte gulv
- Møbeltrekk
- Madrasser
- Vevd tekstil
- Bilseter
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.