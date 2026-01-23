Tekstilrenser SE 4001

Rengjøringsresultatet forbedres ved en ny dyseteknologi som fører til enkel og ergonomisk rengjøring. Den unike dyseteknologien sørger for at tørketiden reduseres med 50 % sammenlignet med tilsvarende produkter. Det er enkelt å lagre alt av tilbehør på maskinen og den kommer med ergonomisk håndtak med låsefunksjon. Dette er noen av faktorene som bidrar til at SE 4001 er en brukervennlig maskin.

Egenskaper og fordeler
Tekstilrenser SE 4001: Kärcher dyseteknologi
Kärcher dyseteknologi
Reduserer tørketiden med 50 %
Tekstilrenser SE 4001: Avtakbar rentvannstank
Avtakbar rentvannstank
Enkel fylling og tømming uten at maskinen må åpnes. Støtsikker og gjennomsiktig beholder. Rentvannstanken er lett å feste til maskinen.
Tekstilrenser SE 4001: 3-i-1 bærehåndtak
3-i-1 bærehåndtak
Tilrettelagt for komfortabel bæring, åpning, lukking og tømming av beholder.
Ledningskrok
  • Praktisk oppbevaring av strømkabel.
Mulighet for oppbevaring av tilbehør på beholder
  • Praktisk oppbevaring for alt tilbehør.
Robust plastbeholder og støtsikker rentvannstank
  • Bygget for å vare.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Luftmengde (l/s) 70
Støvsuger (mBar/hPa) 210 / 21
Effekt, pumpe (W) maks. 40
Inngangseffekt turbin/ pumpe (W) maks. 1400 / maks. 40
Arbeidsbredde (mm) 230
Rentvannstank (l) 4
Skittenvannstank (l) 4
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Sprøytemengde (l/min) 1
Sprøytetrykk (bar) 1
Strømledning (m) 7,5
Vekt uten tilbehør (kg) 7,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,2
Mål (L x B x H) (mm) 441 x 386 x 480
Tilbehørsstørrelse (mm) 35

Scope of supply

  • Sprayekstraksjonsrør: 2 Stk, 0.5 m, Plast
  • Gulvmunnstykke med tilbehør for harde overflater: 230 mm
  • Gulvmunnstykke for grovstøvsuging: klips
  • Fugemunnstykke
  • Møbelmunnstykke
  • Skumfilter
  • Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 100 ml
  • Filterpose Fleece: 1 Stk

Utstyr

  • Solid støtfanger
  • Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Oppbevaring for mindre deler
Tekstilrenser SE 4001

Videoer

Bruksområder
  • Teppebelagte gulv
  • Møbeltrekk
  • Madrasser
  • Vevd tekstil
  • Bilseter
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.