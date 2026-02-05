Tekstilrenser SE 4001 Plus
Teppe- og møbelrenser med mange bruksområder. Velegnet for allergikere, husholdninger med dyr, og andre hygienekritiske områder. Ekstra vaskebørste for rengjøring av polstrede møbler.
SE 4001 Plus er en teppe- og møbelrenser (sprayekstraksjonsmaskin) for dyprens av tekstilfibre i f.eks. tepper, madrasser, bilseter, etc. Den er ideell for allergikere og husholdninger med kjæledyr. Egen dyse for rengjøring av møbeltrekk følger med maskinen, og kobles til håndtaket ved hjelp av medfølgende adapter. Under renseprosessen påføres vann og Kärcher RM 519 tepperengjøring dypt ned i fibrene, og fjernes igjen sammen med det oppløste smusset. Med innovativt teknologi tørker rengjorte flater på halve tiden enn ved normal rens. Den har også 4 liter flyttbar, støtsikker og gjennomskinnelig rentvannstank, 3-i-1 håndtak for enkel bæring, åpning, lukking og tømming av beholderen, ledningskrok og praktisk oppbevaring av tilbehør på beholderen. Med våt- og tørrmunnstykket (med klips), fugemunnstykke, møbelmunnstykke og papirfilterpose, kan maskinen også brukes som en grovstøvsuger.
Egenskaper og fordeler
Kärcher dyseteknologiReduserer tørketiden med 50 %
Avtakbar rentvannstankEnkel fylling og tømming uten at maskinen må åpnes. Støtsikker og gjennomsiktig beholder. Rentvannstanken er lett å feste til maskinen.
3-i-1 bærehåndtakTilrettelagt for komfortabel bæring, åpning, lukking og tømming av beholder.
Ledningskrok
- Praktisk oppbevaring av strømkabel.
Mulighet for oppbevaring av tilbehør på beholder
- Praktisk oppbevaring for alt tilbehør.
Robust plastbeholder og støtsikker rentvannstank
- Bygget for å vare.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Luftmengde (l/s)
|70
|Støvsuger (mBar/hPa)
|210 / 21
|Effekt, pumpe (W)
|maks. 40
|Inngangseffekt turbin/ pumpe (W)
|maks. 1400 / maks. 40
|Arbeidsbredde (mm)
|230
|Rentvannstank (l)
|4
|Skittenvannstank (l)
|4
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Sprøytemengde (l/min)
|1
|Sprøytetrykk (bar)
|1
|Strømledning (m)
|7,5
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|441 x 386 x 480
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
Scope of supply
- Sprayekstraksjonsrør: 2 Stk, 0.5 m, Plast
- Gulvmunnstykke med tilbehør for harde overflater: 230 mm
- Møbelmunnstykke: 110 mm
- Gulvmunnstykke for grovstøvsuging: klips
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Skumfilter
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 100 ml
- Filterpose Fleece: 1 Stk
Utstyr
- Solid støtfanger
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Oppbevaring for mindre deler
Bruksområder
- Teppebelagte gulv
- Møbeltrekk
- Madrasser
- Vevd tekstil
- Bilseter
