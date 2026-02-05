SE 4001 Plus er en teppe- og møbelrenser (sprayekstraksjonsmaskin) for dyprens av tekstilfibre i f.eks. tepper, madrasser, bilseter, etc. Den er ideell for allergikere og husholdninger med kjæledyr. Egen dyse for rengjøring av møbeltrekk følger med maskinen, og kobles til håndtaket ved hjelp av medfølgende adapter. Under renseprosessen påføres vann og Kärcher RM 519 tepperengjøring dypt ned i fibrene, og fjernes igjen sammen med det oppløste smusset. Med innovativt teknologi tørker rengjorte flater på halve tiden enn ved normal rens. Den har også 4 liter flyttbar, støtsikker og gjennomskinnelig rentvannstank, 3-i-1 håndtak for enkel bæring, åpning, lukking og tømming av beholderen, ledningskrok og praktisk oppbevaring av tilbehør på beholderen. Med våt- og tørrmunnstykket (med klips), fugemunnstykke, møbelmunnstykke og papirfilterpose, kan maskinen også brukes som en grovstøvsuger.