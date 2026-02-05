Vanningstimer for automatisk vanning i kombinasjon med spredere, nedsenkede spredere eller dryppsystemer. 72 programmer tillater vanning når ønsket og ved behov. Vanningen starter og stopper automatisk etter den forhåndsinnstilte tiden. Det er også mulig å starte vanningen manuelt. Enheten er utstyrt med LCD-display. Når batteriet er tomt, stenger kontrollenheten automatisk ventilen (antioversvømmelsessystem). Kan brukes til vannkraner med både G1" og G3/4" gjenger. 9 V batteri følger ikke med pakken, men forfilter og krantilkobling er inkludert.