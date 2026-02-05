Digital vanningstimer WU 90/72
Digital vanningstimer med 72 vanningsprogrammer fortidsinnstilt vanning etter behov i ulike soner inntil 90 minutter. Med LCD-display, kranadapter og forfilter.
Vanningstimer for automatisk vanning i kombinasjon med spredere, nedsenkede spredere eller dryppsystemer. 72 programmer tillater vanning når ønsket og ved behov. Vanningen starter og stopper automatisk etter den forhåndsinnstilte tiden. Det er også mulig å starte vanningen manuelt. Enheten er utstyrt med LCD-display. Når batteriet er tomt, stenger kontrollenheten automatisk ventilen (antioversvømmelsessystem). Kan brukes til vannkraner med både G1" og G3/4" gjenger. 9 V batteri følger ikke med pakken, men forfilter og krantilkobling er inkludert.
Egenskaper og fordeler
9 V alkalisk batteri (ikke inkludert)
- Egnet for hele sesongen. Ikke behov for strøm
Vanningssyklus starter og stopper automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkt.
- For vanning slik du ønsker det
Inkluderer kranadapter og forfilter
- For rask tilkobling til hageslange
Kompatibel med regnsensor
- For optimal vanning
LCD display
- For å justere og ta målinger fra det nåværende programmet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|135 x 135 x 180
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.