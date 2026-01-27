Spraylanse

Spraylanse til vanning av blomster-/ grønnsaksbed ogpotteplanter. Trinnløs regulering av vanntilførsel (0-max) med ergonomisk betjening. 6 sprayformasjoner.

Egenskaper og fordeler
6 sprayformasjoner
  • Fleksibel med mange bruksområder.
Trinnløs regulering av vannmengde
Grepssikkert ergonomisk håndtak
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 850 x 150 x 66
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • Felle småtrær
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
