Spraylanse
Spraylanse til vanning av blomster-/ grønnsaksbed ogpotteplanter. Trinnløs regulering av vanntilførsel (0-max) med ergonomisk betjening. 6 sprayformasjoner.
Egenskaper og fordeler
6 sprayformasjoner
- Fleksibel med mange bruksområder.
Trinnløs regulering av vannmengde
Grepssikkert ergonomisk håndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|850 x 150 x 66
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- Felle småtrær
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.