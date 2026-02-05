Spylemunnstykke med mengderegulering
Spraymunnstykke med mengderegulering, med sprayformasjon kan som justeres fra hard til myk. Praktisk énhåndsbetjening for regulering av vanntilførsel
Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.
Egenskaper og fordeler
Vannmengde og tilførsel justeres med én hånd
- For enkel håndtering
Justerbar sprayformasjon
- For vanning slik du ønsker det
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|165 x 39 x 39
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.