Kärcher Premium Slange Reel HR 7.315 Kit 1/2" er den perfekte løsningen for å vanne mindre og mellomstore områder og hager. Den kompakte vanning stasjonen er klar til bruk og har flere lagringsmuligheter. Den har avtakbar trommel (2 i 1), tilbehørsholdere for å lagre spraypistoler og dyser, tilbehørsboks for å lagre andre hageteknikker som f.eks. skuffer, spader, hagehansker, etc. Kitet inkluderer også veggbrakett, 15 m 1/2" PrimoFlex® slange, dyser, 3 x slangekobling, 1 x slangekobling med Aqua Stop, G3/4 kran adapter, og G1/2 reduksjon pluss ekstra klemme for spray lanser. Alt samlet og klart til bruk. Vanning med Kärcher er den smarte måten å vanne!