Premium Slangetrommel HR 7.315 Sett 1/2 "

Praktisk og plassbesparende vanning stasjon for hageutstyr. Uttagbar trommel, lagringsmulighet for dyser, spraypistoler og spraylanse. Romslig oppbevaringsboks. Fullt utstyrt. Maks 190 tegn.

Kärcher Premium Slange Reel HR 7.315 Kit 1/2" er den perfekte løsningen for å vanne mindre og mellomstore områder og hager. Den kompakte vanning stasjonen er klar til bruk og har flere lagringsmuligheter. Den har avtakbar trommel (2 i 1), tilbehørsholdere for å lagre spraypistoler og dyser, tilbehørsboks for å lagre andre hageteknikker som f.eks. skuffer, spader, hagehansker, etc. Kitet inkluderer også veggbrakett, 15 m 1/2" PrimoFlex® slange, dyser, 3 x slangekobling, 1 x slangekobling med Aqua Stop, G3/4 kran adapter, og G1/2 reduksjon pluss ekstra klemme for spray lanser. Alt samlet og klart til bruk. Vanning med Kärcher er den smarte måten å vanne!

Egenskaper og fordeler
1 stk slangekobling med Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® slange
3 stk slangekoblinger
Avtakbar slangetrommel (2-i-1)
Oppbevaringsmulighet for spylemunnstykker og vanningspistoler
Ferdig montert
Feste til spraylanser og munnstykker
G3/4 kranadapter og G1/2 reduserer
Romslig oppbevaringsboks til hageutsyr og hansker etc.
Kapasitet: 30 m 1/2" slange/ 20 m 5/8" slange/ 12 m 3/4" slange
  • Passer til alle vanlige hageslanger
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 4,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,8
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 460 x 510
Premium Slangetrommel HR 7.315 Sett 1/2 "
Premium Slangetrommel HR 7.315 Sett 1/2 "

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.