Slangetrommel HR 25
Slangetrommel med rustbestandig ramme. Levers med veggfeste, 15 m 1/2" PrimoFlex® slange, spraylanse, fire Plus universal slangekoblinger, 3/4" krankobling. Klar til bruk.
HR 25 er en praktisk slangetrommel som kan brukes mobilt eller stasjonært. Den er ideell for vanning av små til mellomstore områder og hager. Slangetromlen har en robust, rustbestandig pulverlakkert stålramme. Den er kompakt, brukervennlig og plassbesparende. Det følger med veggbeslag, festeskruer, 15 m 1/2 "PrimoFlex® slange, spraydyse, fire Plus universale slangekoblinger (tre uten og en med Aqua Stop) og en 3/4" gjengekobling. Kärcher innovative systemer for oppbevaring av slanger setter nye standarder innen funksjon, design og kvalitet. Kärcher slangetromler er kompatible med alle tilgjengelige klikksystemer. Vanning med Kärcher er den smarte måten å vanne på.
Egenskaper og fordeler
Med veggbrakett, festeskruer, 15 m 1/2" PrimoFlex® slange, spraylanse, fire Plus universale slangekoblinger (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) og 3/4" krankobling.
- Klar til bruk
Kompakt utforming
- Praktisk og enkel oppbevaring
Pulverlakkert stålramme for mobil eller stasjonær bruk
- Robust og rustbestandig
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|15
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|2,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 300 x 305
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.