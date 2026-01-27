HR 25 er en praktisk slangetrommel som kan brukes mobilt eller stasjonært. Den er ideell for vanning av små til mellomstore områder og hager. Slangetromlen har en robust, rustbestandig pulverlakkert stålramme. Den er kompakt, brukervennlig og plassbesparende. Det følger med veggbeslag, festeskruer, 15 m 1/2 "PrimoFlex® slange, spraydyse, fire Plus universale slangekoblinger (tre uten og en med Aqua Stop) og en 3/4" gjengekobling. Kärcher innovative systemer for oppbevaring av slanger setter nye standarder innen funksjon, design og kvalitet. Kärcher slangetromler er kompatible med alle tilgjengelige klikksystemer. Vanning med Kärcher er den smarte måten å vanne på.