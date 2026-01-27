Slangevogn HT 3.400
Kompakt slangevogn med høydejusterbart håndtak, vinklet slangekobling og sveiv. Ferdigmontert og sammenleggbar.
Egenskaper og fordeler
Ferdig montert
Sveiv
- Ergonomisk ut- og inntrekk av slange.
Store hjul
- Forbedret mobilitet
Høydejusterbart håndtak
Kapasitet: 40 m 1/2" slange/ 30 m 5/8" slange/ 20 m 3/4" slange
- Passer til alle vanlige hageslanger
Sammenleggbar
- Plassbesparende oppbevaring
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|2,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|390 x 450 x 700
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- Felle småtrær
- For vanning av store flater og hager
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.