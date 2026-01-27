Slangevogn HT 3.400

Kompakt slangevogn med høydejusterbart håndtak, vinklet slangekobling og sveiv. Ferdigmontert og sammenleggbar.

Egenskaper og fordeler
Ferdig montert
Sveiv
  • Ergonomisk ut- og inntrekk av slange.
Store hjul
  • Forbedret mobilitet
Høydejusterbart håndtak
Kapasitet: 40 m 1/2" slange/ 30 m 5/8" slange/ 20 m 3/4" slange
  • Passer til alle vanlige hageslanger
Sammenleggbar
  • Plassbesparende oppbevaring
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 2,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,4
Mål (L x B x H) (mm) 390 x 450 x 700

Videoer

Bruksområder
  • Hagevanning
  • Felle småtrær
  • For vanning av store flater og hager
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.