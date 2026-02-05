Slangevognsett med 30m slange HT 4.530
Ultra-mobil, sterk og praktisk slangetrommel som gjør det enkelt å lagre hageslangen. Inkluderer håndtak med justerbar høyde og innovativ sammenleggbar design. Fjern besværet!
HT 4.530 Slangeguide-settet 1/2" er et komplett sett som er utstyrt med smarte funksjoner. Den robuste slangeguiden og den enkle håndteringen gjør at den kan trekkes rundt som en vogn. Det innovative foldbare designet gjør den kompakt og enkel å lagre. Utstyr inkluderer: Ergonomisk håndtak, høydejusterbart håndtak, 30 m 1/2" PrimoFlex®-slange, dyse, 3 slangekoblinger, 1 slangekobling med Aqua Stop, G3/4 kranadapter og G1/2 reduksjon.
Egenskaper og fordeler
Grepssikkert ergonomisk håndtak
- Praktisk håndtak for enkel håndtering
Vinklet slangekobling
Ferdig montert
Store hjul
- Forbedret mobilitet
Høydejusterbart håndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|30
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|6,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 485 x 857
Scope of supply
- Slangekobling: 3 Stk
- Slangekobling med Aqua Stop: 1 Stk
- Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
- Spylemunnstykke: 1 Stk
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- Felle småtrær
- For vanning av store flater og hager
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.