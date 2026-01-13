Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster

Multifunksjonell overflatepreder med flere ulike vanningsformasjoner og 6 forskjellige dyseåpninger. Veggmontering sparer lagringsplass. Kompatibel med kjente vanningssystemer.

For små områder og hager. Seks forskjellige mønster for ulike typer vanning: sirkel, halvsirkel, rektangel (tre former) og firkant.

Egenskaper og fordeler
6 forskjellige dyseåpninger gir ulike vanningsformasjoner
  • For vanning slik du ønsker det
Løkke for oppheng integrert i håndtaket
  • For enkel lagring/henging
Spesifikasjoner

Teknisk data

Vannmengde 21 l/min
Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 208 x 199 x 71
Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster
Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster
Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster
Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster
Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster
Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster
Tilbehør