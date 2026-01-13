Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster
Multifunksjonell overflatepreder med flere ulike vanningsformasjoner og 6 forskjellige dyseåpninger. Veggmontering sparer lagringsplass. Kompatibel med kjente vanningssystemer.
For små områder og hager. Seks forskjellige mønster for ulike typer vanning: sirkel, halvsirkel, rektangel (tre former) og firkant.
Egenskaper og fordeler
6 forskjellige dyseåpninger gir ulike vanningsformasjoner
- For vanning slik du ønsker det
Løkke for oppheng integrert i håndtaket
- For enkel lagring/henging
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vannmengde
|21 l/min
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|208 x 199 x 71