Roterende spreder RS 120/2
Roterende spreder med to robuste metallarmer. For mellomstore områder og hager. Justerbar sprayvinkel. Sprederen er kompatibel med alle kjente vanningssystemer.
Egenskaper og fordeler
Justerbar sprayrekkevidde
- For vanning slik du ønsker det
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vannmengde
|16 l/min
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 248 x 110