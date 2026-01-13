Roterende spreder RS 130/3

Roterende spreder med tre robuste metallarmer. For mellomstore områder og hager. Sprederen er kompatibel med alle kjente vanningssystemer. Maksimal flatedekning er 133 m².

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vannmengde 15,5 l/min
Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 248 x 100
Tilbehør