Roterende spreder RS 130/3
Roterende spreder med tre robuste metallarmer. For mellomstore områder og hager. Sprederen er kompatibel med alle kjente vanningssystemer. Maksimal flatedekning er 133 m².
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vannmengde
|15,5 l/min
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 248 x 100