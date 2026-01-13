Kretsformet sprinkler CS 90 fra Kärcher er ideell for vanning av små områder og hager. Den har en sterk spike som gjør den egnet for bruk på ujevne eller skrånende områder, og kan vanne et område på opptil 64 m². Koble den enkelt til en hageslange og nyt godt av alle de tilgjengelige klikk-systemene. Vanning med Kärcher er den smarte måten å vanne på!